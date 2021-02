El representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Antonio Soto anunció esta tarde la renuncia a su escaño legislativo en la Cámara, efectivo el 28 de febrero.

Soto presidió el pasado cuatrienio la Comisión de Hacienda y representa en la Legislatura a Guaynabo, Cataño y Bayamón. Como presidente de la Comisión de Hacienda trabajó el pasado cuatrienio el Código de Incentivos, la Ley de Zonas de Oportunidad y los presupuestos. También tuvo comunicación directa con la Junta de Supervisión Fiscal.

Su participación en sesiones legislativas suele de mínima y apenas participa en debates. A principios del pasado cuatrienio aspiró a la alcaldía de Guaynabo, pero finalmente se retiró de la contienda que finalmente libraron el ahora alcalde Ángel Pérez Otero y el senador Carmelo Ríos.

“Me voy de la Cámara de Representantes con la frente en alto. Con un compromiso inquebrantable con el pueblo de Puerto Rico no importa desde qué lugar esté. El compromiso que asumí en enero de 2013 cuando por primera vez pisé este recinto y que me he dedicado a honrar con mis acciones, con mi trabajo y esfuerzo cada día lo mantengo tan vivo como el primer día”, sostuvo Soto.

“Quiero agradecer a cada elector que me dio su confianza. Sin embargo, hay situaciones en la vida que nos obligan a tomar decisiones y nos hace a nosotros tener que adoptar y la familia siempre tiene que estar primero en cualquier determinación”, dijo Soto.

El legislador indicó que sus padres tienen más de 80 años y estará manejando un negocio de ambos, una funeraria.

“Me corresponde dar un paso al frente y responderles a ellos”, dijo. “Puedo irme tranquilo con la frente en alto, con la tranquilidad de haber cumplido con mis electores, con mi pueblo, mi partido y mi delegación De irme de este recinto con el respeto de la mayoría y de a minoría”.

En su mensaje de despedida, Soto subrayó sus victorias contundentes en las elecciones en las pasadas dos elecciones y que en su caso el margen de ventaja fue “bien amplio”. También sostuvo que se ganó el respeto del sector privado y las organizaciones sin fines de lucro.

“El pueblo validó el trabajo realizado a nivel legislativo, a nivel político, a nivel social”, sostuvo.