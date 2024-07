“El saldo no fue positivo”: entre altas y bajas el resultado de la última la sesión legislativa del cuatrienio

No corrieron la misma suerte, sin embargo, el Proyecto del Senado (PS) 1035 , que disponía limitar el número de pacientes asignados a los profesionales de la enfermería; y el Proyecto de la Cámara (PC)1794 , dirigido a regular los cargos adicionales que se imponen en la compra de boletos para espectáculos. Este último no obtuvo los votos mínimos en la Cámara de Representantes.

“Honestamente, para mí, al final del camino, el saldo no fue positivo. Se pasaron proyectos que había que pasarse, pero se quedaron muchas cosas por diferentes razones. La cantidad de proyectos que estaban conferenciando al final fue muy alta… Creo que había buena legislación, mucha legislación, y lamentablemente no hubo el tiempo”, expuso Aponte Dalmau, quien se despide este cuatrienio de la Legislatura, tras no lograr prevalecer en las primarias del 2 de junio.