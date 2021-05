El Senado de Puerto Rico derrotó esta tarde el nombramiento de Magaly Rivera Rivera como secretaria de Educación.

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, describió el Departamento de Educación (DE) como caduco y obsoleto y que necesita una urgente transformación y que se necesita, para ejecutar ese propósito, la capacidad de generar consensos, sensibilidad y rechazar la política partidista.

“Ninguna de esas características es atribuible a la nominada y por esas razones consigno mi voto en contra”, dijo Santiago.

El portavoz penepé Thomas Rivera Schatz elaboró sobre el largo historial profesional y educativo de la nominada. “Es la persona idónea para hacer la función”, sostuvo.

Indicó que con el nuevo año escolar en agosto y si la nominación era derrotada, el Senado se convertiría en “parte del problema” al recordar que el cuerpo legislativo ya había rechazado el nombramiento de Elba Aponte Santos.

“Hay cientos de familias, abuelos asistiendo a sus nietos en clases por computadora, y esforzándose sin tener el dominio de la tecnología y sacrificándose y escuchar compañeros plantean es que el secretario resuelva todo de inmediato y escuchar que tenga un plan definido, detallado y específico sin que ellos hayan planteado algo, no es lo correcto”, dijo.

“Negarlo porque les parece que no hay un plan específico... no abona en nada a la discusión de los problemas que tenemos en el DE”, dijo al cuestionar si se podría conseguir otro interesado o interesada en dirigir al DE. Según Rivera Schatz, se le exige a los nominados a dirigir el DE tener un plan que no se le exige a nominados a otras dependencias.

“Pido a los compañeros que le den la oportunidad de ocupar el cargo y comenzar a movernos en la dirección correcta”, señaló.

Uno de los senadores que había levantado cuestionamientos sobre Rivera Rivera en la vista de evaluación de nombramientos fue Henry Neumann, quien tuvo dudas sobre la capacidad de Rivera Rivera de atender el rezago que han enfrentado los estudiantes luego de más de un año tomando clases en línea. Dijo que una cosa es tener dudas sobre el plan que pueda existir sobre el tema del rezago y otra cosa es que se oponga a la nominada.

“Mi petición a los compañeros es que prácticamente estamos en junio y el año escolar debe de empezar para mediados de agosto. No podemos seguir perdiendo más tiempo relacionado a la persona que estará al frente del DE”, dijo Neumann. “La designada tiene una larga trayectoria en todos los puestos del DE. Empezó en el salón de clases y fue escalando todas las posiciones. Quiere decir que conoce el DE de la A a la Z, desde el salón de clases”, sostuvo.

El portavoz popular Javier Aponte señaló en su turno que en el cuerpo legislativos no se pueden utilizar “las artimañas y las presiones” que supuestamente se utilizaron el pasado cuatrienio en el contexto de la educación, al aludir al cierre de escuelas y la tardanza en la llegada de fondos federales “por falta de confianza”.

“Se ha perdido el tiempo. Tuvieron a una nominada... paseando por ahí y con tanta necesidad de educación en este país y la excusa en la tarde de hoy no puede ser colocar el cuchillo (señala su cuello). Pues no es así, la doctora Rivera Rivera podrá tener una gran carta académica que presentar, un doctorado, 30 años de experiencia en el magisterio y dos semanas luego de ser nominada... sin embargo a dos preguntas esenciales, cuál es su política educativa y administrativa”, señaló Aponte Dalmau.

“Después de 30 años de experiencia cualquier profesional tendría tiempo suficiente para diseñar un plan maestro, una política a ejecutar”, sostuvo. “Hubo preguntas importantes que hacer, preguntas con capacidad y de su calibre tenía que contestar y no lo hizo”, agregó.

“Envíe al gobernador el nombre de un académico y nos envía el nombramiento de un político. No podemos darle la oportunidad, de mi parte”, dijo.

Votaron a favor de la nominada los miembros de la delegación penepé, además de Joanne Rodríguez Veve, José Vargas Vidot.

Votaron en contra: Javier Aponte Dalmau, Rafael Bernabe, Migdalia González, Marially González, Gretchen Hau, Ana Irma Rivera Lassén, Elizabet Rosa, Ramón Ruiz, María de Lourdes Santiago, Rubén Soto, Rosamar Trujillo, Juan Zaragoza, Ada García Montes y José Luis Dalmau Santiago.