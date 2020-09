El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo hoy que dicho cuerpo legislativo no evaluará el proyecto de ley que privatiza la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) hasta tanto se reúna con los trabajadores de la entidad gubernamental, quienes han levantado su voz en contra de la medida.

“Vamos a sentarnos para conversar con ellos (los trabajadores). Nuestro ánimo es que, en efecto, WIPR pueda robustecerse, pero para Puerto Rico. Así que como sabemos que este proyecto ha generado una expectativa y una tensión en particular, no le vamos a dar paso hasta que nos sentemos con todas las partes y discutamos algunos puntos interesantes que hemos escuchado, se han planteado y que entendemos que deben considerarse seriamente”, expresó durante la sesión.

El proyecto del Senado 1640 - en la Cámara el 2564- ordena la creación de una organización sin fines de lucro, que se conocerá como la Corporación para la Difusión Pública, para transferirle los activos de la WIPR, estimados en los sobre $15 millones.

Henry Neumann, vicepresidente del Senado, también rechazó la medida. Sostuvo que la WIPR tiene un potencial enorme, por lo que “lanzarlo ahora en manos privadas me preocupa grandemente”. Insistió en que es una valiosa herramienta que tiene el gobierno para comunicarse con el pueblo.

“Estoy bien pendiente y lo voy a proteger con todas mis energías porque el hecho de que no se haya utilizado a su máximo potencial no quiere decir que el potencial no exista”, subrayó.

El representante Luis Vega Ramos le había solicitado el domingo a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que retirara la medida, reclamo que fue apoyado por un grupo de trabajadores que, a su vez, cuestionaron cómo se ha realizado el proceso legislativo.

De acuerdo con la medida la transferencia de los activos permitirá que la entidad adopte estrategias para modificar, revisar o eliminar prácticas que afecten la calidad de los servicios. Mientras la designación de una junta de directores busca otorgarle a la Corporación eficiencias a través de la continuidad y evitando "la intromisión de influencia político-partidista).

La propuesta -que había sometido originalmente en junio- cuenta con la oposición de los empleados, la clase actoral del país y grupos sindicales.

Daniel del Valle, del Colegio de Actores, sostuvo el domingo que se oponían a la entrega de los activos y advirtió que la medida no establece ninguna garantía de trabajo para las cerca de 120 personas que laboran en el taller. “Creemos que el proyecto pone en riesgo el taller de trabajo de la clase artística, los beneficios adquiridos que ya tienen los empleados de WIPR y, obviamente, el patrimonio de los activos”, expuso.

“Todo ha sido tras bastidores y a espalda del pueblo de Puerto Rico y sus empleados”, puntualizó, por su parte, Frank Berrios, delegado general de la Unión General de Trabajadores (UGT).

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha solicitado la privatización de la WIPR.