El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, instó este miércoles a la Asamblea Legislativa a llegar a un acuerdo en torno al proyecto que busca sustituir el arbitrio a las corporaciones foráneas controladas (CFC, en inglés), pero también a no hacer más cambios a la medida, o de lo contrario, el gobierno se expone a tener que negociar nuevamente con el Tesoro de Estados Unidos el aval que esa agencia federal daría a la pieza.

En una breve conferencia de prensa, Parés Alicea explicó que los cambios hechos a la versión original del proyecto cameral 1367 en el Senado de Puerto Rico y que atañen específicamente al arbitrio que pagan las CFC fueron consultados con el Tesoro estadounidense. Esta mañana, relató Parés Alicea, los funcionarios de la agencia federal le comunicaron que no anticipan un cambio de postura si Puerto Rico cambia el controversial régimen contributivo que adoptó en el 2010.

Pero al mismo tiempo, Parés Alicea aceptó que el Ejecutivo no estaba de acuerdo con las enmiendas impulsadas por el sector privado y que en aras de facilitar la aprobación de la medida optaron por allanarse a los cambios.

“Nos corresponde ceder”, sostuvo el funcionario durante la conferencia de prensa.

Las declaraciones de Parés Alicea se producen prácticamente una semana después de que las tensiones en el liderato legislativo impidieran que el Senado y la Cámara de Representantes llegaran a un acuerdo acerca del presupuesto, y tampoco en torno al proyecto 1367 que se discutía en conferencia.

También se producen luego de que la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) cabildeara para que se incluyera en la medida la otorgación de créditos a ciertas empresas sujetas al arbitrio. A lo largo del pasado fin de semana, las comisiones de Hacienda en ambos cuerpos, Parés Alicea y la AIPR negociaban precisamente para que la veintena de CFCs que ahora pagan el arbitrio no terminen con una carga contributiva mayor como resultado de la legislación.

Luego de la conferencia de prensa, Parés Alicea partió hacia el Capitolio ante la posibilidad de que los legisladores se pusieran de acuerdo.

A grandes rasgos, el proyecto cameral 1367 da a las empresas la oportunidad de continuar pagando el arbitrio o acogerse al nuevo régimen contributivo que establece dos tasas fijas. Una tasa de 10.5% sobre el ingreso de desarrollo industrial y de 7.5% por concepto de regalías como resultado de la venta de fármacos a nivel global. Esas tasas contributivas se reducen gradualmente, a medida que una empresa cree más empleos o invierta más en la isla.

Ahora que las CFCs no podrán reclamar como crédito lo pagado a Puerto Rico por concepto del arbitrio, las negociaciones con el Tesoro van dirigidas a que estas empresas puedan continuar reclamando créditos a nivel federal, pero por concepto de los ingresos que generen.

Habida cuenta que algunas de estas empresas no pagan impuestos en Estados Unidos y por ende, no reclaman créditos allí, los cambios incorporados en el proyecto a petición de la AIPR evitarían que esos contribuyentes en específico no terminen pagando más impuestos a la isla, explicó Parés Alicea.

Parés Alicea aseguró que los cambios al proyecto 1367 en materia del arbitrio del 4% no menguarán los recaudos al fisco que es la condición establecida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para avalar la medida, lo que a su vez, se consideraría como parte de la certificación del presupuesto.

Pero el proyecto cameral 1367, también propone otra plétora de cambios como los incentivos a la industria fílmica, la construcción de égidas, el impuesto a la ocupación hotelera y cambios al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). En una misiva a la JSF, la semana pasada, el organismo dijo a la Legislatura que los demás temas contributivos no relacionados con el arbitrio a las CFCs debían trabajarse por separado.

Parés Alicea hizo un parteaguas entre las disposiciones que cambiarían la Ley 154 de 2010 y las demás propuestas incorporadas en el proyecto, al explicar que el requisito de neutralidad fiscal que requiere la JSF se limita a recaudos del Fondo General.

A preguntas de El Nuevo Día, la JSF indicó que certificará un presupuesto de conformidad con el plan fiscal este jueves, 30 de junio.