El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, reconoció que en estos momentos el proyecto que crea la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) no tiene los votos.

De otra parte, el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz indicó que no votaría a favor de la medida tampoco.

El líder popular, por un lado, hizo referencia a la versión que incluye elevar el umbral a $2,000 de las pensiones que se afectarían por un recorte y la creación de un mecanismo de restitución para que el impacto sea nulo para los retirados.

“Es el mecanismo más favorable que podemos acordar”, dijo Dalmau Santiago al referirse al Proyecto de la Cámara 1003. “Reconozco que sectores dentro de mi mismo partido están en contra”.

Ayer en la tarde, el presidente de la Cámara de Representante, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, indicó que eliminaría del proyecto, por petición tanto del sector sindical como del Ejecutivo, todo el lenguaje relacionado a las pensiones. Dalmau Santiago, enfrentado con esa declaración pública del presidente cameral, indicó que se expresaría una vez la medida sea aprobada en la Cámara, si es que esto ocurre más tarde este jueves.

PUBLICIDAD

El presidente del Senado indicó que favorece el lenguaje que será enmendado en la Cámara, pero no fue preciso cuando se le preguntó si lo incluiría nuevamente de cruzar el proyecto al Senado. Este pasado martes, el líder senatorial se reunió con sindicalistas quienes le dejaron saber su oposición, dado a que va en contra de la política pública consignada en la Ley de Retiro Digno, que habla de cero recortes a las pensiones.

“Tengo que evaluarlo acá. Aquí no hay los 14 votos, pero también nos tenemos que preguntar cuáles son los escenarios si se actúa en la Legislatura y cuál es el escenario si no se actúa”, dijo Dalmau Santiago a El Nuevo Día.

Rivera Schatz, entretanto, publicó en su cuenta de Facebook que la pieza legislativa “jamás tendrá mi apoyo”.

“No habrá enmienda de camuflaje que proponga nadie que constituya una oportunidad para que la Junta de Control Fiscal (JCF) recorte las pensiones y luego esa misma Junta vete o detenga algún método que busque el gobierno para restituir o compensar ese recorte de pensiones. Existen suficientes ejemplos de como la JCF dice una cosa y luego hae otra. Entre recortar y no recortar, no hay puntos medios. En el PNP nos comprometimos a cero recortes”, dijo Rivera Schatz al anticipar que si se aprueba el PAD, la Junta detendrá cualquier mecanismo de restitución a los pensionados.

Ayer, representantes populares como Héctor Ferrer Santiago y Jesús Manuel Ortiz reclamaron que sería un error para la Legislatura autorizar, mediante el Proyecto de la Cámara 1003, deuda nueva sin garantizar ciertas aspiraciones como el cero recorte a las pensiones y dinero adicional a los municipios. Solo si se alcanzara esta “garantía” en el Tribunal de Quiebras, entonces la Legislatura podría autorizar una emisión nueva de bonos

PUBLICIDAD

Dalmau Santiago, en cambio, sostiene es que es esencial que se apruebe la medida autorizando la emisión de bonos antes de que la jueza Laura Taylor Swain tome su decisión.

“Aquí hay que viabilizar una herramienta para que el gobierno vaya al tribunal y se logre un acuerdo con los bonistas. La Legislatura tiene la responsabilidad de actuar o no actuar y cada actuación tiene consecuencias”, dijo Dalmau Santiago.

Cuando se le preguntó si reincorporaría al proyecto el lenguaje sobre las pensiones, Dalmau Santiago no fue preciso al ampararse en que la Cámara no ha actuado. “Creo que debemos ir ante la jueza con un acuerdo y que ella no sea quien tome la decisión. El propósito es sacar a Puerto Rico de la quiebra y encaminar a Puerto Rico a salir de la Junta de Supervisión Fiscal. Con eso en mente, hay que propiciar que se logre esa meta”, dijo.

Por la frase “que ella no sea quien tome la decisión”, Dalmau Santiago se refiere a que el PAD sometido ante el tribunal contempla un recorte de hasta 8.5% a las pensiones que superen los $1,500. La contención de Hernández Montañez y, ahora, del presidente del Senado, es que es preferible que se apruebe en la Legislatura subir el umbral a $2,000 con un fondo de restitución en vez de que Taylor Swain actúe sobre un umbral más bajito de $1,500 mensuales.

El líder de la pava en la Cámara alta, de otra parte, aseveró que tiene la intención de celebrar vistas públicas sobre el PC 1003 si la medida es aprobada hoy en la Cámara. El proceso estaría en manos del presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza.

PUBLICIDAD

Este pasado domingo, Dalmau Santiago autorizó un comunicado de prensa en que delineó una serie de disposiciones que deben estar incluidos en el PC 1003. La Cámara no las incluyó pero el líder senatorial indicó que procurará consignarlas en el proyecto.

Se refirió, por ejemplo, al umbral de $2,000 o $2,500 en las pensiones y la cláusula de restitución, la asignación fija de $500 millones de presupuesto para la Universidad de Puerto Rico por un periodo de cinco años, congelando los recortes programados; la creación de un Fondo Fiduciario de Becas Universitarias con una asignación de $100 millones; eliminar el recorte proyectado de las aportaciones a los planes médicos de los 60,000 empleados del gobierno central; asignar los fondos para los municipios, la creación de un fondo especial para lo que llamó la “igualdad social” que propone partidas para combatir la pobreza y la desigualdad social, entre otros asuntos.

“Los compañeros se han concentrado en las pensiones, preo hay otros asuntos”, dijo Dalmau Santiago.