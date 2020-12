La transición de poderes en la Cámara de Representantes quedó en suspenso luego que el lunes no se realizara una reunión pautada entre la administración entrante de Rafael “Tatito” Hernández Montañez y el equipo de trabajo del presidente saliente, Carlos “Johnny” Méndez Nuñez, por aparente desavenencias sobre cómo debe llevarse a cabo el trámite.

A pesar de que entre las partes sí ha habido un intercambio de información financiera y procesal, así como encuentros informales, el equipo de Méndez Nuñez -liderado por el administrador de la Cámara de Representantes, Moisés Cortés- rechazó que como parte del proceso fueran entrevistados los funcionarios legislativos que redactaron los documentos entregados.

La denuncia la realizó el exrepresentante Charlie Hernández, presidente del comité de transición entrante.

Hernández alegó, además, que parte de los documentos entregados por el equipo de Méndez Nuñez están incompletos y que, una mirada al informe financiero evidencia que la administración saliente gastó más de la mitad del presupuesto del año fiscal vigente en una clara violación a la Ley 147-1980 que establece que, durante un año eleccionario, los gastos y obligaciones no podrán exceder el 50%.

Según el informe financiero, aseguró Hernández, la administración saliente utilizó $16.4 millones más $2.8 millones para el pago del Bono de Navidad y licencias de vacaciones. “Descubrimos que gastaron más del 50% del presupuesto, no hacen disponibles los funcionarios y no someten la lista de contratistas de la Cámara y sin eso no sabemos qué hacen, cuánto cobró cada uno, la función que cumplían o si son indispensables. La renuencia a entregar información levanta más suspicacia”, argumentó Hernández.

“Hay cosas de sentido común y de respeto a la ciudadanía y a las instituciones democráticas, que aquí las operan como una parcela política. Le advertí a él (Cortés) y a los que nos leen que vamos a encontrar las contestaciones que ellos están ocultando y si hay que ordenar una auditoria forense para descubrir si ha habido delitos o malos manejos, lo vamos a hacer”, sostuvo Hernández.

Se defiende Cortés

El administrador de la Cámara de Representantes, por su parte, negó que hayan incurrido en un gasto excesivo y sostuvo que dejan disponible $16.4 millones. Sostuvo que el acuerdo con el equipo del presidente electo era solo para la entrega de la información financiera y que no existe norma jurídica que los obligue a iniciar un proceso de transición.

El pasado 8 de diciembre, el juez Anthony Cuevas Ramos desestimó una petición de mandamus presentada por Hernández Montañez para forzar un proceso de transición en la Cámara amparado en una orden administrativa que, según estableció el letrado en su decisión, había perdido efectividad.

“Nos hemos reunido, ha habido intercambio de información y hemos presentado las oficinas. Creo que ha sido más de lo que ocurrió en el 2016 que heredamos una administración con mucha deficiencia a nivel de utilización de fondos públicos. Estuvimos ciegos”, argumentó Cortés en referencia a la dirección del entonces presidente popular cameral, Roberto Rivera Ruiz de Porras.

Cortés señaló que tras el Partido Nuevo Progresista (PNP) asumir el mando de la Cámara en el 2017, identificaron más de 23 deficiencias en la Oficina de Tecnología que los obligaron a imponer controles internos adicionales, el gasto de más de $8 millones en la remodelación de oficinas legislativas entre el 2013-2016 y el pago de más de $35,000 en el borrador de un plan de clasificación que no pudo ser implementado por presentar serias deficiencias.

Abordado sobre por qué no habían denunciado estos señalamientos previamente, Cortés respondió que las investigaciones tuvieron como resultado la implementación de mayores controles internos. “No se dieron a conocer porque son procesos internos para mejorar deficiencias”, argumentó al agregar que sí refirieron al Departamento de Justicia a un contratista al que la administración previa le pagó por un servicio no realizado en el área de tecnología.

Hernández, por su parte, dijo que hoy, martes, le enviarán una comunicación a la administración reclamando que los funcionarios estén disponibles para contestar las preguntas que hay pendientes. “Todo esto demuestra dos cosas, o hay algo que ocultar que al presidente de la Cámara le preocupa mucho o, dos, no entendió el mensaje que el país envió en las elecciones de noviembre porque cree que la ocultación o penumbra es un mecanismo de política pública”, expuso el presidente del comité entrante.