Dos senadores populares, Rubén Soto y Ada García Montes mantuvieron esta mañana su postura en contra del proyecto que busca prohibir las terapias de conversión, luego de participar del primer día de vistas públicas del Proyecto del Senado 184 (PS-184) el miércoles.

Su correligionario Albert Torres Berríos también se ha expresado en contra de la medida.

Otra senadora popular, Elizabeth Rosa, insistió esta mañana en que se opone a las terapias de conversión, pero que no tiene una postura definida en torno a la medida.

Sin embargo, Rosamar Trujillo Plumey se unió a la lista de votos a favor de la medida.

Entretanto, los senadores penepés Keren Riquelme y Gregorio Matías indicaron que votarán en contra del proyecto. El portavoz alterno penepé, Carmelo Ríos, indicó que sí votará a favor. Ninguno es miembro de la comisión que atiende la medida.

Soto, García Montes, Torres Berríos y Rosa son miembros de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado y sus votos son necesarios para que el proyecto reciba un informe positivo. Ya hay un voto en contra asegurado en la comisión y es el de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

PUBLICIDAD

Se espera que otros miembros de la comisión, como su presidente José Vargas Vidot, María de Lourdes Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Rafael Bernabe, Migdalia González y Trujillo Plumey voten a favor de un informe positivo ya que así lo han expresado públicamente.

“Estoy en contra de las terapias de conversión y hasta ahora el proyecto está bien en su base, manejando los dos aspectos. No toca nada en cuanto a lo que trajeron los últimos deponentes sobre lo que es la parte cristiana. Solamente se basa en una prohibición a profesionales de la salud”, dijo Trujillo a El Nuevo Día.

“Estoy de acuerdo con el proyecto”, insistió al precisar que no ve necesario someter enmiendas y que la medida tampoco viola libertades religiosas

El senador popular Ramón Ruiz Nieves es miembro de la comisión, pero no ha estado disponible para este diario hoy. Marissa Jiménez y Wanda Soto son las senadoras penepés en la comisión.

Jiménez sostuvo que ha iniciado reuniones con grupos “de la comunidad LBGTT y cristianos” y que no divulgará su juicio hasta que terminen esas reuniones.

Gretchen Hau, también integrante de la comisión, dijo hoy que ya ha emitido expresiones sobre el tema y que se reafirma en lo ya dicho antes de darse la vista pública de ayer en el sentido de que se opone a cualquier tipo de maltrato, pero que quiere que finalicen las vistas públicas ante de anunciar una postura en torno al PS-184.

“Voy a escuchar a los peritos que han venido y los que vienen mañana. Me mantengo en esa posición y estoy en contra del maltrato contra cualquier ser humano”, dijo Hau. “Estoy dando ese espacio para emitir mis comentario y quiero ver cómo queda el proyecto”.

PUBLICIDAD

Hau insistió en que su postura contra el maltrato no cambia, pero que no expresará una opinión sobre el proyecto hasta que finalicen las vistas.

Rosa, por un lado, dijo oponerse a cualquier acto que vaya “en detrimento a la integridad física de un individuo y mucho más cuando se trata de la población más vulnerable”, dijo. “Pero en relación al PS-184, estoy esperando que concluyan las vistas públicas y continuaré escuchando para emitir un voto informado sobre el proyecto de ley”.

Cuando se le preguntó si le llamó la atención algún asunto discutido en la vista pública de ayer, contestó: “hay muchas versiones de la problemática de las terapias al momento y no quiero hacer una expresión contraria a lo que pienso. Estoy esperando que concluya todo para ver qué sale del proyecto, que probablemente sufra enmiendas”.

Soto, por un lado, indicó hoy que le votaría en contra del proyecto de ley que persigue prohibir las terapias de conversión sobre menores al argumentar que la medida tiene “lagunas”. El senador por Arecibo ha dicho en el pasado que el lenguaje es muy “amplio”, por lo que El Nuevo Día se dio a la tarea de abordarlo luego de haber participado ayer en la primera vista pública.

“El proyecto como está no puede ser aprobado ahora mismo. Tiene unas lagunas en cuanto a la educación sexual de los niños a temprana edad”, dijo Soto.

El PS-184 no incluye ninguna disposición en cuanto a ese tema, pero persigue prohibir las terapias de conversión sobre menores.

PUBLICIDAD

Durante la vista, Soto preguntó al psiquiatra José Franceschini si la aplicación de terapias de conversión debe ser tipificada como un delito que conlleve multa y cárcel para un profesional de la salud o una entidad, a lo que el galeno contestó que sí.

El Senador recordó que Franceshini le contestó que sería aceptable una enmienda que disponga en la medida que los padres puedan educar sexualmente a los hijos siempre y cuando estos no sean sometidos a terapias de conversión. “Dijo que sí, pero que es complicado”, dijo Soto al recordar la contestación de Franceschini.

Soto señaló que podría someter una enmienda para que la definición de terapias de conversión sea más restrictiva y se limite a actos que conlleven “humillación, tortura, maltrato sicológico y desprecio al ser humano y su dignidad.

Expertos en conducta humana han señalado que las terapias de conversión, en cualquier modalidad, desde la más agresiva y violenta hasta la más sútil, son igual de nocivas sobre la salud mental de la víctima.

La definición en el PS-184 lee: “Cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacía individuos del mismo género”.

El proyecto también es específico en cuanto a lo que no se considerará una terapia de conversión.

A pesar de que no se dispone en el proyecto y tampoco forma parte de la discusión, a Soto le alarmó un comentario que hizo una deponente cuyo nombre no recordó quien, a preguntas de la senadora Joanne Rodríguez Veve, indicó que el proyecto no prohíbe que el Estado, de considerarlo prudente, pueda autorizar que se le inyecten hormona a un menor de edad.

PUBLICIDAD

Soto indicó que va a esperar a que finalicen las vistas públicas para entonces decidir si presentará alguna enmienda.

“Los autores del proyecto entienden que el proyecto está perfecto y que las cláusulas son entendibles, pero lo que se he visto es que no están abiertos a enmiendas”, afirmó Soto.

En el caso de García Montes, se refirió a expresiones que ya había autorizado antes de la vista pública de ayer en que señaló que está está en contra de las terapias de conversión, pero también en contra del PS-184.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Decenas de personas protestaron frente al Capitolio en contra del Proyecto 184 que prohibiría las terapias de conversión en la Isla.

La manifestación se dio mientras senadores llevaban a cabo una vista pública sobre la medida.

"Nuestros hijos no son del Estado", leía la camisa de un manifestante.

"Con mis hijos no te metas", expresaba el cartel de otro manifestante.

"Somos decentes y responsables. Amamos a nuestra familia. Ustedes no pueden ir por encima de la Constitución. Somos gente con sabiduría y amor", leía una pancarta.

"La percepción de un individuo no puede determinar las leyes de un pueblo", expresaba otro rótulo.

"Como madre tengo todo el derecho de modelarle a mis hijos, educarlos y afirmarlos bajo mis principios", reclamaba una manifestante.

"Con mis hijos no te metas. No a los proyectos del Senado 184-185", leía otra pancarta.

Una manifestante tocaba el instrumento musical shofar frente a la Casa de las Leyes.

César Vázquez, fundador de Proyecto Dignidad y excandidato a la gobernación, dijo presente en la protesta. El doctor ha reiterado que los padres deben tener la potestad sobre sus hijos y no el Estado. Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

“Estoy en contra de las terapias de conversión porque reconozco que son dañinas y que violentan los derechos y la dignidad humana”, señaló. “Estoy en contra y repudio cualquier tipo de maltrato al que sea sometido una persona sin importar su edad. El maltrato en todas sus manifestaciones es un delito en nuestro país y en el caso de los menores más aún debido a que están protegidos bajo la Ley 246 de maltrato de menores”, manifestó García Montes.

“Mi postura expresada en contra al PS-184 se debe a que su lenguaje es sumamente amplio y de ser aprobado tal como está puede ser fácilmente impugnada su constitucionalidad en un tribunal”.

Según García Montes, el proyecto debe establecer “de manera clara” cuál es la conducta que prohíbe, a quién se le prohíbe y las consecuencias del acto.

El proyecto es específico en que se le prohíben estos actos a una “entidad, persona o profesional con licencia o certificado.

“Como Senadora estoy convencida que la finalidad de la ley de proteger a las víctimas de este tipo de práctica es loable. Es por esto necesario que, como Asamblea legislativa, garanticemos que la legislación sea una clara y proteja los derechos de todas las partes que puedan ser afectadas por ésta”, dijo la también presidenta de la Comisión de Educación del Senado.

PUBLICIDAD

EN CONTRA RIQUELME Y MATÍAS

Riquelme, por un lado, indicó que está en contra del maltrato de menores.

“Sin embargo, el PS-184 tiene visos de inconstitucionalidad, tiene una definición muy amplia (de terapias de conversión), como está el proyecto no puedo votar a favor”, dijo Riquelme.

Mientras, Matías argumentó que las terapias de conversión a las que se refieren en la medida son ya maltrato de menores y que cualquier persona que se entera de este tipo de maltrato, puede ir a la Policía.

“Ese proyecto quiere tipificar algo que es delito. Voy a votarle en contra a este proyecto”.

El PS-184 va mucho más allá de prohibir el maltrato sicológico o físico y entra en unos aspectos que actualmente no están atendidos ni en la Ley de Protección de Menores ni en la Ley de Salud Mental.

Ríos, entretanto, indicó que votará a favor de la medida.

“Mi posición al día de hoy, a menos que cambie algo ahí (en el proyecto) es que estoy en contra del maltrato y la tortura. El planteamiento que hacen los compañeros es válido, pero me han dado el espacio para votar a favor de la medida. No estamos divididos, estamos respetando los espacios”.

En esta historia colaboró Leysa Caro González