El alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez, uno de los primeros ejecutivos municipales más vocales en el contexto de la emergencia más reciente que afecta al sistema eléctrico, dijo estar frustrado por lo que percibe es la falta de acción del gobierno en atender el pobre estado en que se encuentra el componente energético.

La luz comenzó a llegar a Quebradillas, tras el incidente del miércoles en la noche en la central Costa Sur, a eso de las 11:00 a.m. de hoy y solo en algunos barrios y sectores: Guajataca, San Antonio, parte del sector La Chiva y parte del barrio Coco. Además, el suplido de agua potable, ausente hasta esta madrugada, solo estaba disponible al mediodía de hoy en uno 45% del pueblo.

“Me preocupa la atención que se le está dando a los pueblos y a los sectores. Había una línea lista de la Autoridad de Energía Eléctrica y no toman en consideración ponerle luz a sectores donde haya bombas de agua que nos suplen. Nos quedamos tres días sin agua y sin luz”, dijo Vélez Vélez a El Nuevo Día.

El funcionario municipal indicó que tanto la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como LUMA Energy necesitan más empleados.

“Se botaron muchos empleados y ahora los tienen que recoger para atrás para poner a trabajar el sistema rápidamente”, dijo.

En días recientes surgió una controversia sobre la verdadera cantidad de proyectos que la AEE o LUMA ha presentado a FEMA para que, al final de una larga cadena burocrática, se autorice el uso del dinero federal para iniciar las labores. FEMA sostiene que la AEE ha presentado cinco proyectos para generación y subestaciones y LUMA ni uno solo para transmisión y distribución.

LUMA ha indicado que han presentado 180 proyectos, aunque una cantidad sin revelar están en etapa preliminar.

“Hay millones de dólares para reparar el sistema y no vemos inversión ni cosas nuevas. Por ejemplo, si la Central Cambalache está mala un obsoleta, no vemos que estén construyendo algo al lado para sustituirla y tampoco vemos en Cataño (Palo Seco) o Guayanilla (Costa Sur). No hay un plan B para resolver. Si se quema algo, pues se señala y a Dios que reparta suerte”, dijo Vélez Vélez mientras señalaba que el gobernador Pedro Pierluisi tiene que ser más proactivo con el personal que le responde para atender la emergencia.

Cuando se le preguntó a Vélez Vélez si favorece la cancelación del contrato de LUMA, indicó que a la empresa no se le puede echar “toda la culpa”.

“Hay que trabajar con ese sistema también. Si analizamos el problema, las generatrices son obsoletas y viejas y hay que invertir y meter mano”, dijo.