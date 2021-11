El senador penepé Gregorio Matías sostuvo este martes al mediodía que siempre amará a su hijo Gregory, pero igualmente está consciente de que, si se demuestra en un tribunal que violó la ley, el joven tendrá que atenerse a las consecuencias.

Gregory Matías Gutiérrez, de 27 años, fue detenido el domingo por agentes municipales de San Juan en una intervención de tránsito. Del vehículo donde viajaba como pasajero se ocupó un arma modificada para operar automática, cargadores y una máscara.

Matías dijo que siempre agradecerá que la llamada que recibió fue para ser notificado de un arresto y no porque lo encontraron muerto en una esquina. Aseguró en entrevista con varios medios de comunicación en su oficina que no piensa intervenir con las autoridades ni indagar detalles sobre la intervención. Su hijo actualmente está bajo custodia federal.

“Mil veces prefiero lo que me está pasando hoy a tener que ir a ver a mi hijo muerto”, dijo.

Su último contacto con Matías Gutiérrez ocurrió hace 17 días en el cumpleaños de su nieta de un año. “Llevávamos un tiempo sin vernos”, dijo.

El también policía aseguró en entrevista con varios medios de comunicación en su oficina que no ha intervenido ni piensa con las autoridades que intervinieron con su hijo, que ahora está bajo custodia federal. Indicó que no ha hablado con Matías Gutiérrez desde el arresto y que solo ha recibido una llamada del comisionado de la Policía, Antonio López, a los fines de conocer si el Senador y exlíder gremial policiaco, conocía de la situación de su hijo.

“Conozco los procedimientos y no he querido intervenir, ni llamando a cuarteles o compañeros porque no quiero que, bajo ninguna circunstancia, se diga que porque es hijo mío estoy interviniendo”, dijo Matías.

“Me siento mal por lo que mi hijo hizo, me siento mal por lo que se le está achacando, pero si lo hizo tiene que pagar… porque es un adulto”, dijo.

El senador por acumulación indicó que su madre y una hermana le han procurado asistencia a su hijo.

Matías Gutiérrez fue producto de una relación en la que el legislador tuvo otros dos hijos. Su padre no quiso revelar la cifra exacta de hijos que tiene y cuando se le preguntó si son alrededor de 18, respondió que la cifra pudiera estar en ese rango.

“Están por ahí”, dijo cuando se le mencionó la cifra de 18.

“Como padre, a mis hijos los he llevado por buen camino. Mi hijo tiene 27 años, ya lleva alrededor de ocho en que no vive con este servidor y tiene su pareja. Como padre me duele y lo voy a estar apoyando, pero respeto el trabajo de los policías y, sin al final del camino es verdad que él cometió los hechos por los que se le está acusando, tiene que cumplir porque como policía hacía que se cumpliera la ley”.

Matías dijo que le dio a su hijo “el amor que le podía dar”, pero igualmente argumentó que los padres solo pueden hacerse responsables de la conducta de sus hijos cuando están bajo su cuido. “Después de eso eligen el camino a seguir y amo a mi hijo, lo amaré siempre y lo amaré toda mi vida no importa lo que haga, pero si él falló, si falló tiene que pagar y hay un procedimiento que tiene que ocurrir”.

Sobre Gregory, indicó que ha tenido “experiencias en el pasado” y que, como padre, siempre ha tratado de llevarlo por el mejor camino, pero basándose en sus convicciones religiosas.

“Nunca es tarde para que Cristo entre en su corazón y cambie su vida”, dijo. He tratado de que reconozca… y yo le he hablado de cómo Dios ha cambiado mi vida y dejando que Dios entre en su vida para que él mejore y encamine su vida”, afirmó. “He tratado, yo le he hablado y él ha visto cómo trabajamos en mi casa, como vivo mi vida con mi esposa e hijos, pero uno no los puede obligar a hacer lo que ellos no quieran”.