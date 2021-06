La senadora popular Gretchen Hau tuvo que recurrir al poder del Senado para solicitar información a LUMA Energy sobre la compra de un costoso transformador en Juana Díaz, municipio que sufre de problemas de voltaje y en ocasiones ausencia del servicio eléctrico desde enero.

Esta denuncia de Hau se une a un diluvio de quejas contra la empresa por parte de varios gobiernos municipales, como reseñó El Nuevo Día ayer en relación a sectores que siguen sin luz en San Lorenzo, Isabela, Guánica, Barceloneta, Guaynabo, Villalba y Sabana Grande.

“A través de distrito que represento (Guayama) no pasa un día que no reciba una, dos o tres o cinco llamadas de personas que no tienen servicio de energía eléctrica... mi llamado es que LUMA, de forma seria, atienda el asunto”, dijo Hau en conferencia de prensa.

La legisladora de primer término aseguró que una vez tenga un cuadro claro -le llamó inventario- de la situación de comunidades con servicio eléctrico en su distrito senatorial de Guayama, citará a personal de LUMA Energy a vista públicas.

PUBLICIDAD

Esta mañana, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, firmó una Orden Ejecutiva declarando un estado de emergencia por la falta de energía eléctrica y como consecuencia de la presunta inacción de LUMA Energy en establecer un Plan de Acción para la recuperación y estabilidad del servicio de energía eléctrica en el mencionado municipio.

Hau, por su parte, convocó a los medios esta mañana para hablar del caso de seis comunidades en Juana Díaz que sufren contantes problemas de fluctuación de voltaje o pérdida completa del servicio. Se trata de las urbanizaciones Paseo de Reyes, Colinas del Prado, Villas del Prado, Palacios del Prado, Estancias del Sur 215 y Quintas del Altamira donde, juntas, viven más de 20,000 personas.

Esta situación, dijo Hau en compañía de Minette Feliciano, administradora de las seis urbanizaciones, ha provocado pérdidas de equipo y medicamentos y la necesidad de que los residentes tengan que adquirir generadores o placas solares.

“Más del 46% de los residentes viven bajo los estándares de pobreza”, dijo Hau al referirse al la composición demográfica al tomar en consideración otras comunidades de Juana Díaz que también tienen problemas del servicio eléctrico.

Hau relató que en abril su Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor celebró una vista ocular en Juana Díaz para atender los problemas en el servicio eléctrico tras un fuego en enero en una subestación de Fort Allen. Ese incidente provocó la avería de un transformador y el costo para sustituirlo asciende a $500,000. Ese fuego afectó, y sigue afectando el servicio eléctrico en los barrios o sectores Río Cañas, Pastillo Bizarreta, Tijeras, Tijeras Naranjo, Guanábano y Guanábano Corrillo. También se ven afectados los sectores; Coraza, Algarrobo, Parcelas de Río Cañas, Santa Marta y Piedra Aguzá.

PUBLICIDAD

Los apagones en Juana Díaz, dijo Hau, han totalizado alrededor de 100 horas sin servicio eléctrico entre nueve eventos ocurridos entre enero y abril. La senadora relató sobre casos de familias sin luz en Orocovis (nueve encamados sin luz) y ciudadanos en Cayey.

En mayo, Hau radicó en el Senado una petición de información a la AEE para conocer si la corporación pública había adquirido el transformador necesario. No obstante, no recibió respuesta.

“Ante esa situación solicitamos la información el 11 de mayo y el 18 de mayo”, sostuvo Hau. Finalmente el 10 de junio la AEE respondió e indicó que el trabajo tardaría más de un año y ahora le toca llevar a cabo el proceso, incluyendo las subastas necesarias.

“Ahora le corresponde a LUMA cuando previamente nos habían dicho que el proceso de compra del transformador había comenzado. Exigimos a LUMA Energy que informe a la Asamblea Legislativa el plan de trabajo para la subestación, el estatus en que se encuentra la compra del transformador, qué pasos pueden tomar los ciudadanos para ser resarcidos por daños a sus equipos, dónde los ciudadanos deben acudir para que el consorcio atienda y responda por sus reclamos, quién es la persona designada para atender esta situación en Juana Díaz’, sostuvo Hau.

La Legisladora presentará en la sesión del jueves una resolución exigiéndole a LUMA respuestas y que se coordine una reunión entre su personal con los alcaldes y los ciudadanos. Aseguró, a preguntas de periodistas, que está dispuesta a citar a vistas públicas a personal de LUMA Energy para que contesten preguntas sobre situaciones de comunidades sin el servicio eléctrico.

“Esto no es a discreción de LUMA si se repara o no. Esto hay que repararlo para que los ciudadanos tengan un servicio esencial”, dijo Hau. Desde el principio del contrato de LUMA Energy en Puerto Rico la incertidumbre entre ciudadanos y ciudadanos sobre los procesos establecidos por el consorcio para lidiar con diferentes problemas del servicio de transmisión y distribución va en aumento, al igual que el servicio al cliente, que va en aumento”.