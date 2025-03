Hacia La Fortaleza medida que extiende la quema de carbón para la generación de energía

La propuesta, una de las primeras tres presentadas por la gobernadora Jenniffer González a la Asamblea Legislativa, fue ratificada sin enmiendas con los votos de 18 de los 19 miembros de la delegación del PNP. Fue atendida por descargue y no se atendió en vistas públicas en este cuerpo legislativo.

El presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz , no participó de los trabajos este lunes.

“ Lo que se está haciendo es cimentar el retroceso del tema de las renovables , de la posibilidad de un futuro energético, de prosperidad para el país, de un futuro energético justo, de un futuro energético limpio. No necesitamos seguir quemando carbón”, sostuvo la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago .

El informe que dio paso a la consideración de la medida, preparado por la Comisión de Gobierno del Senado no incluyó un análisis técnico del tema , alertó Santiago. “Este informe es una cosa tan elemental, banal y superficial”, expuso la senadora, durante el debate que se extendió por más de dos horas.

“Somos la mayoría, y vamos a aprobar este proyecto no jactanciosamente, no simplemente por aplastar. Lo vamos a aprobar porque Puerto Rico se apaga si esta generadora no continúa operando. A pesar de mi oposición a este modelo, lo tengo que aprobar porque la salud de (los pacientes que dependen de equipo médico en) Puerto Rico vale mucho”, argumentó el senador Ángel Toledo, presidente de la Comisión senatorial de Gobierno, al defender la medida.