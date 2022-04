El representante popular Jesús Manuel Ortiz reconoció esta mañana que las expresiones recientes realizadas por el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, sobre el aborto, pueden interpretarse como la postura oficial de la colectividad, esto en momentos en que el partido intenta retener votantes y atraer nuevos electores tentados por organizaciones políticas más inclinadas a la izquierda.

“Inevitablemente llevan a la percepción de que la institución está detrás de esas expresiones y eso no es correcto. Esa es una posición de José Luis Dalmau Santiago, presidente del Senado y presidente del PPD”, indicó Ortiz al finalizar una conferencia de prensa sobre otro tema en el Capitolio.

“Su posición le imprime un peso a sus declaraciones”, agregó. “Todo el mundo sabe que es una posición personal de él, pero existe la preocupación de que esa no sea la percepción”.

Ortiz afirmó que actualmente “hay una generación de populares que ven en esta institución una que reconoce derechos y no una que limita derechos”.

En días recientes Dalmau Santiago se ha expresado en contra del aborto cuando el feto se considera viable y tildó de asesinos a cualquier figura que participe de un aborto de un feto viable. También avaló que el Proyecto del Senado 693, que prohíbe el aborto de un feto viable, fuera incluido en el Calendario de Órdenes Especiales sin ser evaluado en vistas públicas.

A raíz de esas expresiones, varias figuras en el PPD, incluyendo Ortiz, han clamado porque la Junta de Gobierno se autoconvoque para atender el asunto.

Preguntado si Dalmau Santiago debe dejar meridianamente claro que sus expresiones no deben comprometer las posturas institucionales del PPD, Ortiz contestó que él entiende que el también presidente senatorial ha hecho comentarios públicos en esa dirección y que no entiende necesario emplazarlo a que lo aclare, pero que “el país valora cuando una persona en una posición como la de nosotros admite que se equivocó y no hay nada malo con eso. Si él entiende que cometió un error en esas declaración, no veo nada malo con que lo diga y si lo entiende, pero si entiende que no, respeto su posición”.

Cuando se le preguntó a Ortiz si Dalmau Santiago compromete el futuro político de la colectividad al ser su rostro y mientras se expresa como lo hizo sobre las mujeres que abortan y cómo se abstuvo de votar en el proyecto que prohíbe las terapias de conversación, el Representante argumentó. que una cosa es el PPD como institución y otra las actuaciones de sus líderes en su carácter individual.

“El PPD no rechazó medidas como (la prohibición a) las terapias de conversión y este proyecto. Hubo compañeros que no estaban de acuerdo”, indicó. Cuando se le indicó que se puede argumentar que Dalmau Santiago hoy es la cara del PPD y su principal líder, Ortiz indicó que por eso precisamente es importante que se discuta el tema en la Junta de Gobierno.

“Que quede claro que es una posición del senador Dalmau, que es individual, de él como Senador y no una posición programática y nos corresponde al resto de los que militamos en la institución defender lo que entendemos son los postulados del PPD”, indicó.

“Evidentemente esta situación reafirma la necesidad de que el PPD tenga conversaciones serias para reformular y atender sus postulados como institución”, dijo Ortiz. “Llegó el momento de que se dé una conversación seria e interna para establecer sus postulados con claridad”, afirmó.

Ortiz señaló que las expresiones de Dalmau Santiago fueron desacertadas, dijo que lo habló con él ya que el propio Presidente del PPD lo llamó cuando el Representante solicitó que la Junta de Gobierno se reuniera. Ortiz insistió en que el PS 693 no es un proyecto “del PPD” ni surge de una discusión interna.