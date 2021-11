El representante popular Jesús Manuel Ortiz se comprometió hoy en impulsar la aprobación en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que legisla protecciones contra ciudadanos para evitar que sean discriminados por tener el pelo teñido, por tener perforaciones corporales o tatuajes.

Esta mañana el representante independentista Denis Márquez hizo un compromiso similar.

El Proyecto del Senado 286, de la senadora pipiola María de Lourdes Santiago, fue aprobado ayer en la Cámara, sin enmiendas, pero solo a viva voz y no se incluyó en el calendario de votación final. Según indicó Ortiz en un transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, la medida no tiene problemas de votos, pero no fue incluida en el calendario final por “problemas procesales”.

“El proyecto no aparenta tener un problema de votos”, dijo.

Se refirió a una “avalancha” de medidas en el último día para aprobar proyectos. Sin embargo, aunque la Cámara no llevó más de 20 medidas a votación, una cifra muy por debajo de lo usual para el último día de sesión.

PUBLICIDAD

“Hay que trabajarlo para que en la próxima sesión se pueda aprobar en la Cámara y vaya dirigido a que esa ley”, dijo Ortiz. “Mi compromiso con ustedes es que le voy a dar trámite rápido en la próxima sesión de enero” al precisar, que la medida crea una especie de clase protegida. No obstante, aclaró que el proyecto no impide que se implementen cierta reglas en el lugar del empleo como de vestimenta, siempre y cuando no vayan dirigida a un sector específico.

Por su parte, Márquez indicó que una medida similar se ha impulsado desde el pasado cuatrienio.

“Hemos insistido en esta legislación para hacer justicia a las personas que diariamente son discriminadas en el ámbito laboral por tener tatuajes, perforaciones corporales o cabello teñido y, en enero del 2022, insistiremos una vez más en la aprobación de la misma una determinación cónsona con nuestras aspiraciones para una sociedad más justa y equitativa”, sostuvo.

El Proyecto del Senado 286 enmienda la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público, la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, el Código Municipal y la Ley que Prohíbe el Discrimen en el Empleo.

También ordena a todas las agencias, instrumentalidades, departamentos, corporaciones públicas, municipios, la Rama Legislativa y la Rama Judicial a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente la política pública establecida en esta Ley. De igual manera, todo patrono deberá adoptar o modificar su reglamentación en cumplimiento con los preceptos de esta Ley.

PUBLICIDAD

Cada ley enmendada contiene sus propias sanciones por infracciones.

“En reconocimiento de la realidad del discrimen contra la comunidad de personas con tatuajes, perforaciones corporales (”piercings”) o cabello teñido, es la voluntad de esta Asamblea Legislativa, en cumplimiento con los preceptos constitucionales de igualdad ante la ley y dignidad del ser humano, prohibir el discrimen en el empleo por este motivo”, lee la exposición de motivos.

El proyecto, atendido por la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jesús Manuel Ortiz González, recibió un informe positivo con el aval de organizaciones sin fines de lucro, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) y el Departamento de Justicia.

“Sin duda, el discrimen por apariencia física puede ocasionar malestar en la persona que lo sufre y, a su vez, tener un efecto dominó en la sociedad. Cada día son más las personas que tienen tatuajes, perforaciones o tiñen sus cabellos de colores no tradicionales. Es necesario crear esta nueva categoría dentro de las que ya se encuentran protegidas por la Constitución”, subrayó Ortiz González en el documento que recomendó la aprobación del proyecto.