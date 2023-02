El representante Jesús Santa Rodríguez se recupera en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe luego de ser diagnosticado con un estrechamiento en los vasos sanguíneos, aseguró este miércoles el legislador en declaraciones escritas.

“Durante el día de ayer me fue identificado un estrechamiento de los vasos sanguíneos responsables de la afección de salud que me ha mantenido bajo cuidado médico desde el pasado lunes. Ya los médicos están trabajando en su tratamiento, que anticipamos sea completamente exitoso. Al momento me encuentro en buen estado, sin síntomas, en espera de completar procedimientos rutinarios”, expresó Santa Rodríguez.

El representante fue admitido a la institución médica el lunes.

Ante la situación, el legislador aseguró que los trabajos de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, la cual preside, continúan de forma ininterrumpida. De igual forma, atiende virtualmente los asuntos de su Distrito y reagendó las reuniones pautadas para los próximos días.

“Deseo agradecer a todo el personal de cuidado médico y de salud del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, a mi esposa Bruni que ha estado a mi lado siempre, a mis hijos, familiares, compañeros de la Asamblea Legislativa, alcaldes y amigos, especialmente a los equipos técnicos y administrativos de la Comisión de Hacienda y Conjunta de Donativos Legislativos, por su compromiso con nuestra agenda de trabajo por Puerto Rico. Son muestra de calidad en su desempeño y entrega”, puntualizó el representante popular.