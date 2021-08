El representante José Bernardo Márquez Reyes logró que integrantes de todas las delegaciones en la Cámara de Representantes firmen una resolución para crear lo que llamó el Caucus del Consenso, una iniciativa dirigida a facilitar el avance de medidas de política pública en que las posturas de los cinco partidos coincidan.

Márquez Reyes, del Movimiento Victoria Ciudadana, adelantó a El Nuevo Día la semana pasada que se había propuesto como meta impulsar su idea al comenzar la segunda sesión ordinaria de la Legislatura.

La Resolución de la Cámara 490 fue firmada por su compañera de delegación, Mariana Nogales Molinelli, además de los populares Rafael “Tatito” Hernández Montañez, Juan José Santiago, Ángel Matos García, los penepés Carlos Méndez Núñez, José Enrique Meléndez y José “Pichy” Torres Zamora, el independentista Denis Márquez Lebrón y Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad.

Una vez la resolución sea aprobada, cada portavoz nombrará a un integrante. La comisión tendrá 30 días para redactar su reglamento. El documento tendrá que ser refrendado por unanimidad y, entre otras cosas, incluirá lineamientos como: reunirse una vez al mes como mínimo, que las decisiones se tomen por unanimidad a menos que se disponga lo contrario en el reglamento y requerirá un voto unánime para que el caucus presente proyectos.

La misión del caucus será identificar temas de interés que se repiten entre todos los partidos, comparar programas de gobierno, redactar proyectos, recibir la aportación de expertos y grupos de interés y solicitar apoyo pericial a la presidencia de la Cámara de ser necesario.

Dispone la resolución que las decisiones tomadas por los integrantes del caucus no obligarán el voto de sus compañeros o compañeras de delegación. También se consigna que si más de una delegación del caucus se sale del organismo, este quedaría disuelto.

“Una de las palabras más repetidas desde el inicio de este cuatrienio es consenso. Pero el consenso no se dará por arte de magia, hay que trabajarlo y lograrlo a través del diálogo honesto y genuino entre facciones políticas. Con el Caucus del Consenso estamos creando el espacio para eso. Me parece que la búsqueda de consensos en un gobierno compartido no solo es posible sino que es necesario”, indicó Márquez Reyes a El Nuevo Día.

“Por supuesto, esto no quiere decir que no seguirá habiendo diferencias entre representantes que tenemos posiciones distintas en temas económicos, sociales o culturales. Quiere decir que reconocemos que ya tenemos suficientes espacios y momentos a la semana para diferir, pero el espacio del caucus será para converger. La meta es que al menos logremos una legislación de consenso por cada sesión legislativa, lo que podría representar 6 o 7 medidas al final cuatrienio. Si lo logramos, no sería poca cosa”, sostuvo.

Márquez Reyes dijo confiar en que habrá puntos de encuentro en temas como transparencia gubernamental, lo que llamó la profesionalización del servicio público, energía renovable, el fortalecimiento de la PyMEs, lo que llamó el “empoderamiento” de los adultos mayores y los derechos de personas con diversidad funcional.