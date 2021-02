El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, sostuvo esta mañana que si bien no ha recibido objeciones específicas sobre ciertos funcionarios nominados por el gobernador Pedro Pierluisi, esto no significa que los designados no estén siendo evaluados actualmente.

“Hay secretarios que tienen que atender las preocupaciones de los senadores de distrito y los alcaldes y son los de Educación, Vivienda, Transportación y Obras Públicas y Salud. Esos funcionarios tienen la encomienda de reparar carreteras y puentes y darles mantenimiento a las carreteras, tienen que vacunar al país, ofrecer recursos a los alcaldes, reparar toldos azules, cumplir con el plan de revitalización de viviendas por casas destruidas por los huracanes y los terremotos, trabajar con fondos CDBG-DR”, dijo Dalmau Santiago en entrevista con El Nuevo Día.

“Educación tiene que trabajar con las clases presenciales también. Tienen encomiendas en que el país está pendiente de cómo van a actuar. No están en la cuerda floja, pero son acciones que serán objeto de evaluación”, agregó.

El presidente de la Cámara alta recordó que pese a que no están confirmados, ejecutan sus labores sin limitaciones porque están nombrados.

Dalmau Santiago ha dicho que el único nominado de Pierluisi en entregar toda la documentación requerida es titular de Justicia, Domingo Emanuelli. Las primeras vistas públicas de nombramientos están señaladas para el 22 al 24 de febrero.

Asegura que no cambia de postura sobre Seguridad Pública

El presidente dijo tener presente las enmiendas que trabaja la Cámara de Representantes sobre la ley orgánica del Departamento de Seguridad Pública (DSP) (Ley-2017), pero indicó que no va a detener la evaluación de los nombramientos de dicha sombrilla en espera de que sean aprobadas.

Ayer el gobernador Pedro Pierluisi anunció que enviaría los nombramientos del DSP al Senado. El primer ejecutivo omitió decir que entre estos no se encontraba el del secretario Alexis Torres.

Según Dalmau Santiago, sus expresiones al salir ayer de La Fortaleza, cuando anunció que tras una reunión con el primer mandatario le había solicitado enviar los nombramientos del DSP, no representan una contradicción. No obstante, el líder del PPD dijo previamente que le solicitó a Pierluisi que retuviera el nombramiento de Torres mientras continuaba el proceso de enmiendas a la ley del DSP.

De acuerdo con el presidente senatorial, quedó en comunicarse con Pierluisi el 27 de enero sobre el tema de los nombramientos, pero poco después el gobernador hizo sus primeras seis nominaciones, dejando fuera a Torres también en ese momento.

En otra reunión con el primer mandatario se trajo a colación que el representante popular Ramón Luis Cruz Burgos encabeza un proceso de enmiendas a la Ley 20-2017 y el gobernador le dijo a Dalmau Santiago y al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, que estaba dispuesto a “escuchar” posibles cambios a la estructura de dicha agencia.

Ayer, Pierluisi le recordó a Dalmau Santiago que le había enviado una segunda ronda de nombramientos. El presidente del Senado contestó que también podía enviar los del DPS. “No tengo objeción en evaluarlos”, dijo. “No he pedido que aguante el nombramiento de nadie”, insistió al asegurar que no ha cambiado de postura.

Preguntado si va a esperar porque la Cámara apruebe su proyecto de ley de enmiendas a la Ley 20-2017 antes de evaluar el nombramiento de Torres, Dalmau Santiago dijo que tan pronto los nominados sometan los documentos requeridos “la Comisión de Nombramientos los atenderá”.

“No voy a detener ningún nombramiento. Nombramiento que esté listo para ser evaluado, lo voy a llevar a la Comisión y si la Comisión vota a favor de un informe (de nominado o nominada) no voy a detenerlo”, sostuvo.

Cruz Burgos aboga por esperar a las enmiendas

En entrevista por separado, el representante Cruz Burgos dijo que lo “ideal” es que el Senado espere a que la Cámara evalúe los cambios a la Ley 20-2017 antes de actuar sobre el nombramiento de Torres. Por disposición constitucional, le toca solamente al Senado pasar juicio sobre ese nombramiento.

“Sería lo ideal, pero respeto el rol constitucional del Senado y, de mi parte, hay un compromiso de trabajar el asunto lo más pronto para verlo dentro del periodo en que Alexis Torres tiene para ser evaluado”, dijo Cruz Burgos al recordar que el nombramiento de Torres esta vigente hasta el 30 de junio.

Hoy, de hecho, Cruz Burgos tiene una reunión con el nominado a dirigir la Policía, el coronel Antonio López. El representante dijo que no anticipa que López, quien también se reúne hoy con el representante Jesús Manuel Ortiz, tenga problemas en ser confirmado.

Cruz Burgos también se ha reunido con el propio Torres y representantes del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sindicato de Bomberos para incorporar sus propuestas a la lista de enmiendas a la Ley 20-2017.

La semana que viene tiene una reunión con la representación del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

“Hasta el momento La Fortaleza nos ha dado el espacio para atender la propuesta”, dijo Cruz Burgos.