El presidente del Senado, José Luis Dalmau, emplazó esta mañana al gobernador Pedro Pierluisi a que actúe sobre una serie de nombramientos que vencieron el pasado 30 de junio y que entraron en un interinato.

Aunque el presidente senatorial reconoció que es prerrogativa del primer ejecutivo hacer los nombramientos que estime prudentes, también advirtió que estos interinatos vencen el 16 de noviembre “y no se pueden quedar”.

No obstante, no fue preciso en una conferencia de prensa en su oficina si acudiría al tribunal para que dirima la controversia en caso de que Pierluisi no actúe en o antes del 16 de noviembre, cuando finaliza la segunda sesión ordinaria.

“Estoy ejerciendo el poder constitucional de consejo. No estoy hablando de los tribunales”, dijo Dalmau Santiago. “Los que están, en virtud de decisiones del Tribunal Supremo, no se pueden quedar”.

Dalmau Santiago se refirió a las siguientes posiciones: contralora de Puerto Rico, dos plazas en el Panel del Fiscal Especial Independiente, presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), procuradora de las Mujeres y secretario de Educación.

“Esto se resuelve con diálogo y mi invitación es esa”, afirmó. “Le hago una invitación a dialogar sobre este asunto para evitar controversias”.

Preguntado sobre ciertos nombramientos pendientes en el pasado, Pierluisi ha dicho que no enviará nombramientos adicionales al Senado hasta que el cuerpo legislativo atienda los que tiene pendientes.

Aunque no lo incluyó en un comunicado de prensa, confirmó que asume la misma posición en cuanto al interinato de Nino Correa al mando del Negociado de Manejo de Emergencias.

“Hay múltiples entidades en manos de personas cuyos nombramientos han expirado. Es imprescindible que el gobernador, de conformidad a las disposiciones constitucionales, actúe”, dijo Dalmau, quien sostuvo que decidió hacer el emplazamiento público, a pesar de que aseguró que su comunicación con Pierluisi es buena, debido a que el mandatario dijo en días recientes que no nombraría nuevos designados a presidente y presidente alterno de la CEE hasta enero.

Dalmau Santiago subrayó que hay suficiente jurisprudencia que respalda su postura de que los nombramientos de estas figuras no pueden durar indefinidamente.

“Lo que no puede decir es que los nombro después porque los que están allí se pueden quedar”, dijo.

“Se impide lo que se ha denominado el “holding over” o permanencia indefinida en cargos cuando han expirado”, agregó al referirse a que un nombramiento en interinato vence al finalizar la sesión Ordinaria en que se convierte en un interinato. “Si el poder nominador quiere dejar a una persona ya expirado su término porque no confía o no ha logrado comunicación para obtener el consejo y el consentimiento, pues no puede dejarlo indefinidamente en el cargo”.

Dalmau Santiago detalló que, de los 83 nombramientos sometidos por el Ejecutivo en esta segunda sesión ordinaria, quedan 36 por atenderse y 12 realmente no son nuevos, ya que se tratan de renominaciones a nombramientos sobre los que no actuó el Senado durante la primera sesión ordinaria.

Se han aprobado 24, dos fueron retirados y en dos instancias los funcionarios renunciaron a sus cargos. En nueve ocasiones los nominados no han completado la entrega de los documentos requeridos.

En cuanto a las nominaciones de Mariano Mier (Comisionado de Seguros), Enrique Volckers (jefe del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico) y Omar Marrero (Secretario de Estado), Dalmau Santiago se limitó a repetir su respuesta de los pasados meses: “todos los nombramientos se van a atender en o antes del 16 de noviembre”. Aunque ha dicho en el pasado que Volckers y Mier serán llevados a vista pública, hoy no fue tan contundente y, en el caso de Marrero, señaló que será discutido en el caucus popular “próximamente”. Del resultado de ese caucus se sabría si habrá una segunda vista pública.

“Tenemos tiempo suficiente para atender esos nombramientos”, dijo.