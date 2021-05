El senador independiente José Vargas Vidot dijo esta mañana que no le “cayó bien” la ausencia del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, de la votación sobre el referéndum del informe positivo del proyecto que prohíbe las terapias de conversión en menores e indicó que quisiera recibir una explicación del líder senatorial.

El también presidente del Partido Popular Democrático no ha respondido sus mensajes de texto, aseguró su homólogo senador. Sí ha convocado una conferencia de prensa para la 1 p.m.

De otra parte, señaló que el portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau, pudo haber votado hasta por celular en el proceso que finalizó con siete votos a favor y ocho en contra.

El senador independiente señaló que el resultado de la votación en la que cuatro senadores de la pava se posicionaron en contra y otros tres no emitieron voto refleja, entre otras cosas, que el Partido Popular Democrático no tiene una idea clara de hacia dónde se dirige en términos filosóficos.

Vargas Vidot explicó a El Nuevo Día que frente a una votación en la comisión empatada 7-7, se comunicó por texto en dos ocasiones con Dalmau Santiago para solicitarle que desempatara la votación.

“Ni siquiera para que expresara si estaba a favor de la medida, sino que nos aseguráramos que el proyecto tuviera su día en el hemiciclo”, sentenció Vargas Vidot.

El senador independiente nunca obtuvo una respuesta. Dalmau Santiago tampoco ha respondido una petición de entrevista sobre el tema de El Nuevo Día.

“Me sorprende porque ha sido muy caballeroso y respetuoso conmigo. Lo considero una persona que ha demostrado consistentemente una apertura a escuchar y accionar a partir de lo que escucha. Es un hombre conciliador, pero posiblemente está en un momento precario y quizás sintió que su voto polarizaría sus fuerzas. Me sorprende y no me cayó bien y necesito una explicación”, indicó Vargas Vidot.

Dalmau Santiago nunca quiso expresarse en torno a los méritos del PS 184, a pesar de que el pasado cuatrienio votó a favor de un proyecto similar. Tampoco asumió una postura clara la vicepresidenta del Senado, Marially González, quien es psicóloga. Ayer solo le indicó a El Nuevo Día que no estaba obligada a votar en el referéndum al solo ser integrante exofficio de la comisión. González tampoco ha estado disponible hoy.

Vargas Vidot indicó que nunca tuvo comunicación con ella en torno a la medida y recordó que, en efecto, como integrante exofficio no estaba obligada a votar.

“La única preocupación es que ella es una profesional en el área de la salud mental. Estamos hablando de validar un elemento de prevención a favor de los niños y un recurso (las terapias de conversión) que su propia Junta Examinadora ha dicho que es un asunto que hay que prohibir. Se hubiese visto bien que una persona de esa profesión validara ese elemento de prevención”, dijo Vargas Vidot.

“En estos momentos, represento lo que es el Senado de Puerto Rico. Represento al distrito de Ponce”, afirmó González en declaraciones a El Nuevo Día, a mediados de marzo cuando se le preguntó cuál era su sentir, como psicóloga, respecto a las terapias de conversión. González llegó a reunirse con representantes de la Fraternidad de Concilios Pentecostales y con el sicólogo clínico Miguel Vázquez Rivera, quien tiene vasta experiencia atendiendo integrantes de la comunidad LBGTTIQ.

En cuanto al caso de Javier Aponte Dalmau, Vargas Vidot afirmó que él no tenía impedimentos para emitir un voto.

“Podía utilizar métodos digitales para votar. Los senadores y senadoras votamos hasta por celular”, indicó Vargas Vidot al relatar que le llegó a enviar un mensaje a Aponte Dalmau recordándole la importancia de votar, tomando en consideración que era coautor de la medida.

“Lo que sé es, por terceras voces, es que no quería establecer un precedente de votar en medio de un receso médico”, dijo Vargas Vidot.

Aponte Dalmau fue excusado por una intervención quirúrgica en una de sus rodillas desde el 30 de abril. Ayer, indicó su portavoz Cosette Donalds Brown, tuvo citas con un internista y con un terapista físico.

“En estos momentos para el senador lo más importante es su recuperación y seguir todos los consejos médicos para regresar a la brevedad posible a sus labores”, indicó Donalds Brown,

El Nuevo Día intentó comunicarse con él hoy, sin éxito. Sin embargo, desde mediados de marzo Aponte Dalmau había expresado reservas con la medida de la que se hizo, pese a ser coautor. Dijo que no votaría a favor del PS 184 a menos que fuera enmendado.

“Vamos a sacar el tema del aspecto religioso, y será un proyecto que tenga que ver con el asunto médico y social”, dijo. Con esto alegó que la pieza podría limitar libertades religiosas. Ese asunto ha sido refutado por Vargas Vidot y múltiples deponentes en las vistas públicas.

“Me hice coautor porque entiendo que el Partido Popular, institucionalmente, tiene que entrar en el proceso de discusión de la medida, aunque hay cosas que voy a enmendar para mantenerlo lo más secular posible”, insistió Aponte Dalmau en una publicación del 21 de marzo.

División en el Partido Popular Democrático

Vargas Vidot señaló que la conducta de los populares ayer refleja que la Pava se está “quebrando a favor de otras fuerzas, sin darse cuenta”.

“Todo el mundo está buscando dónde amarrarse. Si el PPD, como entidad histórica no se plantea lo que pasó en el 184 como un elemento operacional ideológico, está absolutamente enajenado”, indicó Vargas Vidot.

“Aquí el Partido Nuevo Progresista demostró que sigue siendo un elemento monolítico y que no importa las razones detrás de una medida, votarán según dicte el caucus y en el PPD, entiendo que no hay una unidad de pensamiento y eso propicia una eterna idea especulativa de qué piensa cada cual”, dijo.

Tras la votación en el PS 184, figuras como los representantes José “Cheíto” Rivera Madera, Jesús Manuel Ortiz, Héctor Ferrer Santiago lamentaron la votación de sus correligionarios en el Senado. También se expresaron en contra de la determinación de los senadores populares el aspirante el Distrito 4 de San Juan, Manuel Calderón Cerame; el expresidente del Senado, Eduardo Bhatia y el exgobernador Alejandro García Padilla.

También lamentaron el resultado de la votación el presidente de Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal Albelo; el representante por dicha colectividad, José Bernardo Márquez y la candidata por el distrito 3 de San Juan, Eva Prados.

Los votos en contra dentro de la delegación popular al PS 184 fueron Rubén Soto, Ada García Montes, Albert Torres Berríos y Ramón Ruiz Nieves.

Ruiz Nieves nunca quiso expresarse en torno a la medida y Soto señaló que se oponía al indicar que el Estado no debía “entrometerse” en el tema.

“Es una responsabilidad estricta de los padres, y cualquier asunto o mezclarlo con otras cosas sería desviar la atención para adelantar que el Estado entre en la educación sexual de los niños cuando le toca a los padres”, dijo en una publicación del 21 de marzo.

García Montes, presidenta de la Comisión de Educación del Senado y abogada, no ha estado disponible para reaccionar hoy, pero había señalado que, si bien se opone a las terapias de conversión, el proyecto podía ser impugnado por supuestamente ser inconstitucional.

Torres Berríos dijo en marzo que se oponía al proyecto porque “no podemos imponerles a los padres ciertos que realmente no le dan esa estabilidad y ese ejemplo que nuestros niños buscan”.

El senador por Guayama también se opuso el lunes al proyecto de ley que tipifica como asesinato en primer grado el feminicidio y el transfeminicidio. Torres Berríos ha ignorado múltiples peticiones para justificar su voto a esa medida y su voto en el referéndum del PS 184.