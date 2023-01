El presidente del Senado, José Luis Dalmau, rechazó hoy, martes, que dicho cuerpo legislativo haya “obstaculizado” las funciones del primer ejecutivo Pedro Pierluisi a la hora de hacer designaciones a puestos vacantes y sostuvo que “si el gobernador no puede hacer su trabajo que no busque excusas”.

“El gobernador dice que el Senado ha obstaculizado sus funciones por no atender sus nombramientos. Eso es falso. Y si el gobernador no puede hacer su trabajo que no busque excusas. El Senado le ha rechazado al gobernador tres nombramientos, el Senado del Partido Nuevo Progresista (PNP) el cuatrienio pasado le rechazó (a la exgobernadora) Wanda Vázquez 26 nombramientos en un día”, argumentó Dalmau.

Sostuvo que los nombramientos que el gobernador ha retirado a través del cuatrienio han sido porque la persona designada no cumple con los requisitos necesarios para su evaluación o porque no cuenta con los votos mínimos para su confirmación. “Nosotros le hemos dado el debido proceso a todos los nominados. Si no tiene los votos es porque es un gobierno compartido y porque el Senado tiene cinco partidos y un senador independiente. Cuando se confirma a alguien es por los votos de todos y cuando se rechaza, también”, insistió.

A finales del 2022, Pierluisi indicó en entrevista con El Nuevo Día que no enviaría más nominaciones hasta tanto viera “un cambio en la actitud en el Senado, y particularmente en su liderato. Entonces, se refería específicamente a las vacantes que existen en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y en la Oficina del Contralor.

“El gobernador no puede decir que el Senado es un obstáculo porque él los ha nombrado en receso y cuando los nombra en receso ocupan el cargo. No ha habido una vacante en una silla”, señaló el líder senatorial.

Actualmente, el Senado tiene ante su consideración varios nombramientos, entre los que se destaca el de Agustín Montañez, como procurador del Veterano; Hiram Torres Montalvo, como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); Nannette Martínez, principal ejecutivo de Innovación e Informática y Directora Ejecutiva de Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS); y Vilmarie Rivera Sierra para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Montañez, indicó Dalmau Santiago, completó el expediente y próximamente se va a llevar a cabo la evaluación del informe de la Comisión de Nombramientos para su votación. Mientras, los nominados al PRITS y al DACO están en el proceso de completar la documentación.

“La procuradora de las Mujeres fue nombrada recientemente. Le di instrucción a la Oficina de Nombramientos que le diera las solicitudes de información que hacen falta y una vez las entregue yo le hago el informe, vamos a una vista pública y los legisladores votarán como siempre”, indicó en referencia a la designación de Rivera Sierra realizada por el gobernador el pasado domingo.

Sobre la nominada para la OPM, Dalmau Santiago prefirió no opinar, contrario a otros senadores y senadores que se han expresado tanto a favor como en contra de Rivera Sierra. “Como presidente de la Comisión de Nombramientos nunca he cruzado el puente antes de llagar al río. ¿Por qué? Porque uno puede simpatizar con un nominado y cuando mira el expediente y tiene una falla…pues yo no caigo en ese error. Yo evaluó el nominado en sus méritos, el expediente y después uno atiende las consideraciones de rigor”, señaló.

Los nominados requieren de un mínimo de 14 votos para su confirmación.