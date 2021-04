El senador independiente José Vargas Vidot indicó esta mañana que procurará reunirse con las tres senadoras que ayer propusieron enmiendas de última hora al proyecto que prohíbe las terapias de conversión en menores. Sin embargo, insistió también que no enmendará el proyecto y que confía en que logrará persuadirlas para que le den el voto a afirmativo a la medida, tal y como está redactada en la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción.

“El proyecto no resiste una enmienda porque es un proyecto tan sencillo que, hermenéuticamente hablando, no existe una enmienda que no lo diluya o lo vuelva inoperante”, señaló.

El informe positivo del Proyecto del Senado 184 necesita al menos ocho votos y Vargas Vidot solo cuenta con cuatro: el suyo, el de María de Lourdes Santiago, el de Rafael Bernabe y el de Rosamar Trujillo Plumey. Hasta ayer en la mañana, Vargas Vidot pensaba que también tenían los votos de Migdalia González y de Elizabeth Rosa, pero ellas y Gretchen Hau son las propulsoras de la enmienda con que se busca también prohibir las terapias afirmativas y los procedimientos con hormonas.

Las enmiendas se recibieron en la oficina de Vargas Vidot pasadas la 1:00 p.m. de ayer, cuando la vista ejecutiva del proyecto fue pautada para las 10:00 a.m.

Expertos en el tema han señalado que las terapias afirmativas sirven para llevar a una persona a aceptar su orientación sexual. Los procedimientos con hormonas son utilizados por la comunidad trans, en ciertos casos.

Vargas Vidot tiene hasta el 16 de mayo para rendir el informe al pleno del Senado, aunque puede solicitar una prórroga.

“Lo que nos queda a nosotros es un proceso de educación intenso. Me parece que las senadoras parten de una premisa falsa, obviamente sembrada por el esquema de mala información y desinformación, que ha sido una constante en este proceso. Estoy seguro que las senadoras, que son muy prudentes y las respeto mucho, una vez se les explique exactamente lo que están haciendo, que es comparar chinas con botellas, porque las terapias de afirmación están basadas en evidencia científicas, son éticas y morales y siempre se han utilizado… No se puede comparar con un disparate ilegal que son las llamadas terapias de conversión”, dijo Vargas Vidot a la prensa.

“Estoy totalmente confiado de que este proyecto se va a aprobar”, dijo Vargas Vidot.

Cuando se le indicó al senador que si las tres legisladoras presentaron las enmiendas es porque están convencidas de su contenido, Vargas Vidot contestó que él no está tan seguro de eso y opinó que son producto de “manipulaciones emocionales”

“Pienso que hay una persona o varias personas que les han sembrado la idea de que eso es lo razonable y como suena bien, se asume, con una forma bien intencionada, cualquier sicólogo recién graduado puede decirte que no se puede comparar lo que es maltrato y tortura con algo basado en evidencia científica”, señaló.

¿Llevaría a votación el proyecto, aunque no tenga los votos en comisión?, se le preguntó.

“Es que los voy a tener. Ya verás que sí”, contestó. “Yo sé que yo voy a ganar. Y no es sacrificar el proyecto, es que estoy absolutamente convencido de que el consenso social y la educación van a lograr convencer a las senadoras”.

Vargas Vidot indicó que las tres senadoras pueden votar a favor del PS 184 y presentar otra medida atendiendo su preocupación. Lo cierto es que aún con los votos de González, Hau y Rosa, la pieza legislativa solo tendría siete votos en comisión y se necesitan ocho para que se apruebe el informe positivo de 76 páginas.