“Por poco no vivo para contarlo”.

Con esas palabras, el senador independiente José Vargas Vidot narró el momento en que se atragantó.

En una publicación en sus redes sociales, el legislador contó: “Me fui y regresé, en un simple momento, sin una comida fuerte, me ahogué y me quedé atrapado sin respirar, mirando en esos segundos cómo se me iba la vida en total impotencia”.

“Pedí ayuda con gestos y una gran persona hizo la maniobra correcta”, agregó.

Por poco no vivo para contarlo, me fui y regresé, en un simple momento, sin una comida fuerte, me ahogué y me quedé... Posted by Chaco Vargas Vidot on Sunday, October 10, 2021

“Cuán frágil es la vida, cuán fácil es perderla. Estos días han sido puro dolor. Pero largo camino me toca caminar. Por encima de cualquier cosa, el amor. Cuídense y aprendan a salvar vidas”, concluyó en su mensaje en Facebook.

El senador compartió con El Nuevo Día que el incidente ocurrió en la noche de ayer, domingo, mientras compartía con familiares y vecinos en su hogar.

“Realmente me sentí atragantado por una bobería, porque no estaba ni siquiera cenando. Me como unos chips y de momento voy a tomarme un refresco, que es con soda, y la soda fue la que me hizo ahogarme. Cuando pensé que era un hipo normal, ahí, en segundos, fue que me sentí atrapado, sin aire”, contó.

El salubrista indicó que desarrollará una campaña para educar sobre la maniobra a utilizar en momentos como ese. Adelantó que conversará con Nino Correa, comisionado interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, para evaluar cómo llevar esta campaña a las diferentes agencias del gobierno.

“Tenía una visita de una familia, me ayudó una de las personas que estaba en la mesa con su niña. Yo me sentía literalmente al borde de la muerte. Me di contra una pared, contra el borde duro de la mesa de la cocina, pero no podía ni toser. A veces las cosas más triviales nos llevan a la muerte, a veces no conocer las cosas más sencillas nos llevan también a la muerte, y conocerlas nos llevan a la vida”, expresó.

Vargas Vidot, conocido como “Chaco”, es también líder comunitario. Ha sido docente en la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones educativas en el país. También es el fundador de la organización Iniciativa Comunitaria.

“De ese ahogamiento pocos y pocas sobreviven, del atragantamiento es más fácil aún cuando tenemos el potencial en segundos de perder la vida. Voy a iniciar una campaña para que en todas las escuelas, centros de estudios, iglesias y asociaciones se enseñe esa importante maniobra con la que has salvado vidas y con la cual la mía fue preservada”, comentó el senador en su publicación.

Cerca de 200 usuarios en Facebook expresaron sus buenos deseos para Vargas Vidot, quien describió el incidente como “mucho más que un susto”.

“Una de las lecciones más importantes es que uno adquiere mucha más conciencia de nuestra maravillosa vulnerabilidad, de nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Si hay algo bien importante que aprendí de estos microsegundos es lo pequeñísimo que somos”, concluyó en conversación con este medio.

¿Qué hacer si alguien se atraganta?

Según el portal Mayo Clinic, el atragantamiento “ocurre cuando un objeto extraño se aloja en la garganta o la tráquea y bloquea el flujo de aire. En los adultos, un trozo de comida suele ser el culpable. Los niños pequeños a menudo tragan objetos pequeños. Debido a que el atragantamiento corta el oxígeno al cerebro, brinda primeros auxilios lo más rápido posible”.

Estos son los pasos de primeros auxilios a seguir, según la Cruz Roja Americana:

1- Da cinco golpes en la espalda de la persona afectada.

2- Da cinco compresiones abdominales, también conocida como maniobra de Heimlich.

3- Alterna entre cinco golpes y cinco estocadas hasta que se desaloje la obstrucción.

“Si estás solo y te atragantas, llama al 9-1-1 o al número de emergencia local de inmediato. Luego, aunque no podrás darte golpes en la espalda de manera eficaz a ti mismo, aún puedes realizar compresiones abdominales para desalojar el objeto”, explica Mayo Clinic.