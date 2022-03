El representante penepé Juan Oscar Morales indicó esta mañana que radicará una querella ética contra el asesor legislativo Obed Rojas Hoffman, quien presuntamente amenazó anoche a la representante novoprogresista Wanda Del Valle en pleno hemiciclo, acción que supuestamente provocó que la legisladora de primer turno colapsara al suelo.

Morales indicó a El Nuevo Día que no ha discutido la acción que tomará y que podría concretarse tan temprano como esta tarde, con la legisladora afectada. Del Valle no ha estado disponible para entrevista.

“Tener buena relación no significa que te acepte faltas de respeto”, afirmó Morales al indicar que se considera amigo de Rojas Hoffman. “Voy a radicar la querella porque fui testigo presencial y no tan solo vi, escuché lo que pasó”.

Esta mañana al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez indicó que el Código de Ética no aplica a contratistas como Rojas Hoffman.

El altercado entre Rojas Hoffman y Del Valle ocurrió instantes después de que se aprobara a viva voz el proyecto de ley que le retira el derecho de escoltas a los exgobernadores. La medida, supo este diario, no tenía suficientes votos para ser aprobada en la sesión de anoche y la mayoría popular necesitaba el voto de Del Valle.

Momento en que Wanda Del Valle colapsa en el hemiciclo.

Aviso: la escena es dramática.@ElNuevoDia @CamaraConPR pic.twitter.com/Wo7h1PLasY — Javier Colón Dávila (@JaveColon) March 2, 2022

También en el calendario de la sesión de ayer estaba el informe de la Comisión de Ética contra la legisladora. El documento incluía una reprimenda por no rendir su informe financiero a tiempo.

“El muchacho (Rojas Hoffman) se acerca a la representante Wanda Del Valle, que está justamente detrás de mí y la increpa diciéndole, le señala con el dedo y le dice que si no vota a favor de la medida esto le traería consecuencia en el informe de ética que está pendiente ante a comisión”, indicó Morales a El Nuevo Día.

“Le hace ese tipo de expresión y lo miré y me pregunté si estaba relajando y entonces se dirige a mí y me dice: ‘pile a Johnny (Méndez) que si ella no vota a favor va a tener consecuencias’ y le dije: ‘para, para, tu estás faltando el respeto’”, contó Morales al relatar su intercambio con Rojas Hoffman.

Tras esa conversación, Morales hizo la denuncia desde su banca porque, dijo, le parecía un acto “impropio e inmoral”.

Según Morales, Del Valle escuchó bien la advertencia que le hizo Rojas Hoffman.

“Ella lo escuchó y reaccionó porque Wanda... pensé que era una broma pero cuando escucho a Wanda decirle: ‘Obed, no me faltes el respeto’ me viro y veo que ella estaba jincha. Me levanto y haga expresiones denunciando el acto que se había cometido”, contó Morales.

Según el legislador penepé, Rojas Hoffman no hizo comentarios, pero Del Valle sí le dijo que se alejara.

Morales confirmó que la representante Lourdes Ramos se puso nerviosa y le subió la presión. El también penepé Ángel Bulerín Ramos igualmente tuvo un percance de salud, pero Morales sostuvo que fue testigo del intercambio entre Rojas Hoffman y Del Valle.

A preguntas, Morales indicó que siempre ha tenido buena relación con Rojas Hoffman.