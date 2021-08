El senador popular Juan Zaragoza insistió esta mañana en que el Senado debe aprobar el proyecto trabajado en la Legislatura que aumentaría el salario mínimo, que es mucho más agresivo que la propuesta del gobernador Pedro Pierluisi.

El primer mandatario envió ayer una carta a los presidentes legislativos solicitándoles que incluyeran en la discusión del Proyecto de la Cámara 338 las recomendaciones de un comité asesor creado por su administración. Este grupo solo impulsa un aumento a $8.50 la hora a partir del 1 de enero. Los otros dos aumentos contemplados, uno a $9.50 la hora y otro a $10.50, estarían condicionados a métricas económicas.

Dichos postulados de crecimiento establecidos por el grupo que aconseja al Ejecutivo fueron comparados de forma irónica por Zaragoza con que “en Puerto Rico caiga nieve”. Además, los aumentos entrarían en vigor tan tarde como en el 2025.

El informe de conferencia del PC 338 ya fue aprobado ayer en la Cámara y contiene el lenguaje que defiende el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez.

“Ya no es un proyecto, es informe de comité de conferencia firmado y acordado con el Senado. Se le haría bien difícil (a Pierluisi) detener un proyecto cuando el gobierno federal está a punto de actuar con algo desde más arriba”, dijo Hernández Montañez al referirse a un aumento del salario mínimo federal. “Este es un tema que se está atendiendo fuertemente desde Washington y no sería justo para la clase trabajadora que los funcionarios electos en Puerto Rico no tomen acción y no se le haga justicia a la gente en el país y que sea el Congreso el que imponga los ajustes al salario mínimo. Esto es un asunto estatal y tiene que estar en manos nuestras”, dijo el presidente cameral.

El líder cameral afirmó que Pierluisi debe firmar el PC 338, pero reconoció que haría falta legislación adicional para que el incremento a $8.50 que entraría en vigor el 1 de enero no afecte a pequeños comerciantes y agricultores. Sin entrar en detalles, señaló que dos comisiones de la Cámara, la de Agricultura y la de Pequeños Comerciantes, estarían atendiendo esos asuntos.

“Es un paso positivo”, dijo al referirse a la firma del PC 338. “Si hay buena fe, tiene que aprobar la medida y se pueden hacer enmiendas técnicas”.

Santa Rodríguez cuestionó, por ejemplo, cómo el Gobierno pretende que la gente vuelva a trabajar “y no le das una mejor oferta de empleo”.

“¿Estás esperando que la gente empiece a trabajar, que ahora no quieren trabajar porque ganan poco, ¿para entonces aumentar el salario? Eso no tiene sentido y tiene unas métricas que el país no ha cumplido en 20 años”, indicó a El Nuevo Día.

En el caso de Zaragoza, indicó que las diferencias entre el Ejecutivo y la Legislatura giran en torno a varios temas: los incrementos por hora, la fecha en que entrarían en vigor, la creación de la Comisión Especial Evaluadora del Salario Mínimo y “la visión filosófica”.

Por lo pronto, el senador y exsecretario de Hacienda aseveró que favorece que el Senado apruebe el lunes el informe de conferencia del PC 338, lo que significa que llegaría al escritorio de Pierluisi un proyecto que no apoya.

“He estado en conversaciones con el presidente (del Senado, José Luis Dalmau Santiago) y tenemos planes de llevarlo a votación”, dijo.

¿Hay un tranque con La Fortaleza?, se le preguntó.

“Sí. Hasta este momento lo hay. Espero que se reconcilien (las posturas) y que el gobernador se dé cuenta que la recomendación del comité asesor no le sirve bien al país ni a los trabajadores”, indicó el también presidente de la Comisión de Hacienda del Senado.

“Uno de los problemas son las métricas (a cumplir para autorizarse los incrementos a $9.50 la hora y $10.50 la hora). En resumen, requieren que caiga nieve en Puerto Rico para que entren en vigor esos aumentos. ¿De qué estamos hablando? Pues entonces no propongas el aumento porque le estás creando unas expectativas a la gente de que habrá unas condiciones que no se dan en Puerto Rico hace 20 años. Pues entonces que lo diga, que son condiciones con pocas probabilidades”, sentenció.

En la propuesta de Pierluisi, el incremento a $9.50 -que entraría en vigor en julio 2023- es condicionado a que el nivel de empleo esté 1.5% por encima del reportado al iniciar la pandemia y a que el Índice de Actividad Económica (IADE) alcance 3.6%.

El aumento a $10.50 entraría en vigor si el nivel de empleo está en 3% por encima del registrado antes de la pandemia, y si el IADE aumenta a 7.6% al compararse el semestre de enero a junio del 2021 con el mismo periodo en el 2024. Además, el 46.8% de la clase trabajadora debería estar ganando $9.50 la hora.

Zaragoza indicó que el PC 338 también crea la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo.

Carmelo Ríos critica la medida

El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, indicó que le recomendaría Pierluisi que vete el PC 338 porque el aumento a $9 la hora propuesto en el PC 338, y que entraría en vigor el 1 de octubre del 2023, podría hacer que hasta 200,000 personas no sean elegibles a programas de asistencia social como el Plan Vital.

“No me sorprende la postura y porque sé que hay ciertos sectores que ven la economía así, pero me preocupa porque plantea que para el país sería mejor mantener a un grupo significativo de la población viviendo de ayudas sociales en vez de tener un trabajo y un salario digno. Mira qué cosa más interesante: dice que no les subas el salario porque pierden las ayudas”, dijo Zaragoza.

“¿Pero la meta no es tener un salario digno, acumular Seguro Social y tener Medicare para el retiro? Pues vamos a bajarle el salario a la gente para que todo el mundo cualifique”, agregó Zaragoza en tono irónico.