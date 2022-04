La resolución conjunta con la que la Legislatura pretende impulsar un alivio de al menos 45 días sobre el pago del impuesto del combustible, ejercicio que tendría como efecto un alivio de unos cuatro centavos por litro, ya sea de gasolina o de diésel, fue aprobada esta tarde a viva voz en la Cámara de Representantes.

Falta que la Cámara apruebe la medida en votación final y que el Senado atienda la medida en su próxima sesión y concurra con los cambios.

La Resolución Conjunta del Senado 240 (RCS 240) fue enmendada para que se le integrara lenguaje de otras dos piezas legislativas: una del Ejecutivo y otra del portavoz penepé Carlos “Johnny” Méndez Núñez. Con un nuevo lenguaje a la RCS 240 se deja la puerta abierta a que se extienda la moratoria por 45 días adicionales sobre el pago conocido como la crudita, “siempre y cuando cumpla cumplan con un estudio económico, la identificación de recursos para la neutralizada de ingresos y notificación a la Asamblea Legislativa”.

PUBLICIDAD

El lenguaje dispone que el mecanismo a utilizarse para compensar por dinero que no ingresará al fisco saldrá del impuesto que genere el pago de unos dividendos por $50 millones que produzca la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) y que estarían sujetos a una contribución especial de 50%.

A pesar de que el alivio sobre el pago de la crudita entraría en vigor tan pronto se apruebe la propuesta en la asamblea, la ASC tendrá hasta el 30 de junio para realizar el pago especial de $25 millones al Departamento de Hacienda, con lo que se cumpliría el requisito de la Junta de Supervisión Fiscal de que la medida sea neutral fiscalmente hablando.

La ASC tendría dos años para desembolsar el pago del dividendo a sus socios.

La medida fue aprobada a pesar de que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) consignó objeciones o fallas a la medida.

Por ejemplo, en un comunicado de la dependencia se indicó que la resolución conjunta no contempla que ciertos importadores han pagado los impuestos correspondientes de todo su inventario o por lo menos uno que excede los 45 días.

“Bajo este escenario, la exención no estaría disponible inmediatamente al consumidor”, lee el escrito del DACO.

Además, el DACO señaló que la medida no hace distinciones entre productos como gasolina regular, premium y diésel y eso tendría el efecto de que si un importador no trae al país diésel o gasolina premium durante la moratoria, no habría alivio en esas categorías de producto.