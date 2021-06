La Cámara de Representantes aprobó esta noche, a viva voz, la resolución del presupuesto del Gobierno, que asciende a $10,112 millones e incluyó una enmienda de última hora para asegurar el incremento salarial prometido por el gobernador Pedro Pierluisi a los oficiales correccionales, reveló el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez.

El presupuesto presentado por el gobernador fue de $10,345 millones.

El dinero adicional para los oficiales correccionales, una propuesta del representante popular Jesús Manuel Ortiz, saldrá de un fondo de reserva del Departamento de Corrección y Rehabilitación, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez. Sostuvo que el tema del incremento salarial ha sido discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Según Santa Rodríguez, el contenido de la resolución del presupuesto no ha sido objetado por la JSF, ente que ha autorizado ciertas movidas como la asignación de $163 millones adicionales a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para becas, investigación y gastos de infraestructura. El dinero sale de un fondo para pagar deuda “vieja” de la Autoridad de Carreteras y Transportación y $47 millones bajo custodia del Departamento de Hacienda.

Ese dinero, dijo Santa Rodríguez le pertenece a la universidad.

También se identificaron $3.5 millones para la contratación de personal clínico para trabajar n14 salas de operaciones nuevas y cuatro existentes manejadas por la Administración de Servicios Médicos (ASEM). Otros $5 millones fueron repartidos entre la contratación de 13 neurocirujanos, especialistas en el área neuro-intensiva y médicos residentes.

Al Recinto de Ciencias Médicas se le asignaron $15.2 millones, producto de sobrantes de la nómina del Departamento de Salud ($6.2 millones) y $8.3 millones por sobrantes en servicios profesionales de la Administración de Servicios Médicos.

No se asignó dinero adicional para el reclutamiento de policías o para la compra de equipo porque, dijo Santa Rodríguez, la Policía tiene $138 millones de años anteriores para reclutamiento y $21 millones no utilizados para compra de equipo.

Igualmente se creó un fondo de $89.3 millones para la nómina de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron movidos a otras dependencias gubernamentales al no solicitar empleo en LUMA Energy. El dinero sale de recortes en asignaciones de mejoras capitales de diversas agencias. Según Santa Rodríguez, ese recorte será compensado por fondos federales.

El año pasado, la Cámara de Representantes logró que la JSF aceptara su versión del presupuesto, pero debido a que el Senado le introdujo cambios, nunca fue convertido en ley y la JSF impuso el suyo.

Al defender la pieza legislativa en el hemiciclo, Santa Rodríguez afirmó que se hizo todo lo posible para “ser creativo y mitigar los cortes” aplicados por la JSF y afirmó que la Legislatura “ocupó el espacio que le corresponde”.

“Hay un nuevo jugador y es la JSF y eso conlleva ser creativo, no hacer las cosas como antes y aprender de los errores cometidos el pasado cuatrienio”, dijo. “La estrategia que estamos tratando de hacer es superar ese obstáculo”.

“Nosotros queremos sacar a la JSF aprobando un presupuesto balanceado”, afirmó el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, durante su turno en el hemiciclo.

Durante el proceso de vistas públicas, que fueron 22, salió a relucir, por ejemplo, que el presupuesto de la JSF no contemplaba los $15 millones requeridos para el aumento de los oficiales correccionales, ni tampoco un aumento salarial para maestros ni para la contratación de trabajadores sociales para el Departamento de la Familia.

Santa Rodríguez responsabilizó el que no se le puedan ofrecer incrementos salariales adicionales a que el Gobierno cuenta con $83 millones para aumentos salariales, pero no se han otorgado debido a que no se ha implementado un Plan de Clasificación y Retribución. La condición para dar esos aumentos la impone la JSF.

“¿Por qué no lo han hecho?, ¿Ineficiencia o dejadez?”, se preguntó Santa Rodríguez.

Para la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), dijo Santa Rodríguez, era necesario mitigar el impacto del recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación de los Municipios, por lo que hoy se espera que se aprueben más tarde, en la noche, varios proyectos dirigidos a que los gobiernos municipales (o consorcios) reciban la titularidad (y unos $70 millones de fondos necesarios para su mantenimiento) de escuelas, carreteras secundarias y terciarias e instalaciones deportivas del Departamento de Recreación y Deportes.

No se hará la transferencia de la titularidad de escuelas si se ponen en riesgo fondos federales o si las estructuras están pignoradas contra emisiones de bonos. Los conserjes, los empleados de seguridad de las escuelas se convertirían en empleados de los gobiernos municipales (los municipios serían patronos sucesores). La ley no aplicaría a empleado docente y no docente como asistentes de maestros, Asistentes T1, bibliotecarios, trabajadores sociales y empleados de comedores escolares.

La medida sobre las escuelas, el Proyecto de la Cámara 823, sí colocaría a los municipios a competir con los empresarios del transporte escolar.

La resolución de presupuesto aprobado no atiende ciertas necesidades consignadas en el presupuesto del gobernador Pierluisi. Por ejemplo, los $10 millones para el desarrollo del Fondo de Incentivos Económicos, no se identificaron $10 millones para un fondo de oportunidades de empleo para jóvenes graduados, $1.2 millones para la contratación de un cirujano carditorácico y $1.25 millones necesario para los salarios de los delegados congresionales.

Todos estos gastos, menos el salario de la delegación congresional que la Cámara no atendería, podrían recibir fondos dependiendo de la asignación que el Congreso apruebe en septiembre para los fondos Medicaid de Puerto Rico, dijo Santa Rodríguez. Si se lograra un acuerdo en el Plan de Ajuste del Gobierno Central, se podría dar una tercera modificación al presupuesto.

Oposición PNP

El portavoz penepé Carlos “Johnny” Méndez le sacó en cara al PPD al señalar que la delegación mayoritaria se dio contra “la muralla” que la colectividad ayudó a crear, entiéndase unos 90 impuestos y modificaciones contributivas legislados durante administraciones populares desde el cuatrienio de Aníbal Acevedo Vilá.

Méndez afirmó que “peleó” y enfrentó la JSF hasta que el año pasado logró que el presupuesto aprobado por la Cámara era sustancialmente consistente con el Plan Fiscal.

Al defender el presupuesto de Pierluisi, afirmó que el documento salvaguarda los servicios esenciales, pero también le garantizaba aumentos salariales a ciertos trabajadores.

“Un ejemplo es el Departamento de Corrección”, dijo Méndez. “¿Qué está haciendo la mayoría parlamentaria? Tachando ese aumento a empleados correccionales”.

Méndez también acusó a los populares de recortarle nómina a los departamentos de Corrección, Salud, Seguridad Pública, Justicia, Estado, Recursos Naturales y Ambientales, Trabajo y Recursos Humanos, Recreación y Deportes, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico y la Junta Reglamentadora del Servicio Público.

También les acusó de quitarle $202 millones bajo custodia del Departamento de Hacienda y que estaban asignados para el pago de deuda de la ACT y para el mantenimiento y conservación de carreteras.

Méndez aprovechó para refutar la alegación de los populares sobre una deuda no pagada de agua potable al señalar que la Cámara tiene un crédito de $352 de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y que el balance a diciembre de la Autoridad de Energía Eléctrica era de $1,068 y ni un centavo en atrasos.

El portavoz, entre otras enmiendas propuestas, incluyó la asignación de $1.25 millones para la delegación congresional, la enmienda de los $15 millones para el aumento de los oficiales correccionales, $10 millones para nutrir un fondo de incentivos económicos y $1.2 millones para la contratación del cirujano cardiotorácico.

Santa Rodríguez objetó las enmiendas al señalar que los cambios propuestos perseguían restituir el presupuesto en discusión al que presentó Pierluisi.

“Ese tipo de actitud avala el presupuesto de la JSF”, dijo Santa Rodríguez.

En contra Mariana Nogales

La portavoz de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, describió el presupuesto como el impuesto por “el verdugo que te va a matar”, en alusión a la JSF.

“Hay dinero que estaba escondido, que no se había utilizado y que estaba oculto”, dijo Nogales. Al referirse al analista Daniel Santamaría, de Espacios Abiertos, mencionó que hay a $21,194 millones gastado en incentivos del cual se desconoce su efecto y si es beneficioso para el país.

“Se llevan el dinero, las corporaciones extranjeras también. Ese dinero no llega al Banco Popular”, afirmó. “Los estamos tirando por la borda”, afirmó. “Es el dinero que dejamos de ingresar a nuestra cuenta que nutriría nuestro presupuesto. Ese dinero no entra y no está en el presupuesto”.

La legisladora afirmó que primero se debió evaluar el presupuesto que hace falta para brindar servicios y promover el desarrollo económico y social, mirar qué agencias merecen ser fortalecidas con más dinero, como la UPR.

Nogales sacó en el hemiciclo la carátula de un disco del Gran Combo al señalar que ese es el presupuesto que necesita el país, pero luego mostró la foto de un hombre banda, al referirse al presupuesto que tiene el país.

Nogales criticó que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal reciba $84 millones y el 88% se gasta en servicios profesionales, incluyendo $25 millones en asesoramiento legal, aunque tienen una oficina de ese tipo con 17 empleados. También criticó que la Autoridad de las Alianzas Público Privadas tiene $15 millones de presupuesto y la asignación a la JSF de $59.5 millones.

Mientras, no hay suficientes empleados en el Gobierno ni vehículos para que los trabajadores públicos hagan sus gestiones, denunció.

“Dinero está para que esto corra como la fina hora, pero está escondido y no sabemos en qué se usa y no sabemos quién se lo lleva y quiénes están comprando a Puerto Rico pedazo a pedazo”, dijo. “Es imposible votar a favor de este proyecto sin evaluar también los incentivos económicos”.

Por ejemplo, la representante de MVC mencionó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales perdió $113,000 en nómina y no tiene dinero suficiente para una academia de vigilantes y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos pierde $33,000 en nómina.

El Departamento de Hacienda pierde $142,000 en nómina y el secretario Francisco Parés ha dicho que no tiene suficiente personal. La Junta de Planificación pierde $90,000 en nómina y costos relacionados.

“Y no hay personal para dar el servicio. ¿Cómo van a atender los puntos controvertibles?”, preguntó. “Nos están matando de muchas maneras”.

Truena Denis Márques contra los populares y la JSF

El representante independentista Denis Márquez trajo a colación al debate del presupuesto la condición colonial del país.

“Al fin y a la postre la decisión final, o la impuesta… es de un ente externo impuesto por la condición colonial de Puerto Rico”, dijo. “No a la Junta y ni un vaso de agua”.

Tras repasar la creación de la JSF y el proceso de nombramiento de sus integrantes, sostuvo que el norte principal del Partido Independentista Puertorriqueño es combatirla y los describió como abusadores y bárbaros.

“Voy a votar en contra del presupuesto porque voto en contra de la JSF, voto en contra del imperialismo y no vengo aquí a hacer aguajes”, sostuvo.

“Estamos haciendo el aguaje de aprobar un presupuesto porque al fin y al cabo lo deciden ellos”, agregó Márquez al hacer notar que la propia resolución dispone que cualquier cambio tendrá que ser autorizado por el ente fiscal. Señaló que el propio presupuesto les recorta fondos a estudiantes de educación especial.

“Estamos aprobando el presupuesto de la JSF”, afirmó. “Mientras más hablan (con la JSF) más nos entierran”.