El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez anunció que el cuerpo legislativo intentará reconsiderar este próximo martes la resolución que autoriza el pago a bonistas y acreedores, a la vez que modifica el presupuesto del año fiscal corriente, en el contexto del Plan de Ajuste de Deuda (PDA) ya ratificado.

De otra parte, responsabilizó a las delegaciones de Partido Nuevo Progresista (PNP), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad (PD) por dejar “a la merced” de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el aumento salarial a los empleados públicos al no aprobar la Resolución Conjunta de la Cámara 278.

No obstante, reconoció en entrevista con El Nuevo Día que cuando se llevó a votación la medida al filo de la medianoche él sabía que no tenía los 26 votos suficientes para ser aprobada ya que conocía de la ausencia del vicepresidente José “Conny” Varela. Amparó su decisión en el calendario fijado por la JSF que ordenaba que la Legislatura tuviera alguna “expresión” sobre la medida a más tardar hoy.

PUBLICIDAD

Indicó, además, que no contaba ni con el voto de Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad ni con el voto de novoprogresistas. Sí dijo estar satisfecho con que toda su delegación votara a favor.

“La Legislatura tenía hasta hoy 11 de febrero para presentar a la Junta de Control Fiscal su versión de la modificación de presupuesto en cumplimiento con el estatuto federal. Sin embargo, al no aprobar la RCC 278 ellos (JCF) continuarán los procedimientos conformes a la Sección 202 de Promesa, que le da autoridad para poder aprobar los presupuestos y planes fiscales”, sostuvo el presidente Cameral en declaraciones escritas.

“Es decir: al final del día, la Junta según establece Promesa, tiene la facultad de certificar el dinero necesario si la Legislatura no actúa.”, agregó.

“El PNP la derrotó y la posición de la Asamblea Legislativa (la Cámara) es derrotar todas las iniciativas incluidas en la medida como el fondo para servicios esenciales y un dato importante: que el Secretario de Hacienda dijo en la vista pública que los recaudos superarían el estimado por $800 millones”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día mientras recordaba que se aprobó una enmienda en sala, presentada por el representante Jesús Santa Rodríguez, que disponía que cualquier exceso en los recaudos de este año fiscal que cierra el 30 de junio sería utilizado para honrar aumentos salariales de empleados públicos.

Hernández Montañez insistió en que llevó a votación la medida sin la intención de que la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) luciera como la culpable de su derrota, sino porque tenía que cumplir con el calendario de la JSF. No obstante, a pesar del calendario fijado, también señaló que la pieza legislativa será reconsiderada el martes.

PUBLICIDAD

“Cumplimos. ¿Que el resultado afecta la imagen del PNP y pinta su acción como insensata? Eso es parte del proceso. Sí hay una causa y efecto, eso es debido a la insensatez del PNP”, dijo.

Hernández Montañez compartió con este diario una carta con fecha de ayer firmada por Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, dirigida a los presidente de las comisiones de Hacienda de Cámara y Senado en que no presenta objeciones al texto de la RCC 278, aunque sí recomendó que entre los usos autorizado a un barril de $50 millones -cuya creación no objetó- se incluyera infraestructura comunitaria e instalaciones recreativas,

Hernández Montañez sostuvo que el lenguaje de la medida, en cuanto al tema del fondo de $50 millones, incluye la palabra “proyectos”.

Sin embargo, el portavoz penepé en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez dijo que ayer habló con Marrero, quien le señaló que todavía “había tiempo” para aprobar la medida ya que el acuerdo con los bonistas entra en vigor el 15 de marzo.

“Y que hay negociaciones que está dando el gobernador”, dijo Méndez Núñez al aludir a su conversación con Marrero. “Parte de la resolución toca el presupuesto y nada obliga a la JSF, que puede aprobar su propia resolución de presupuesto”, dijo.

El fondo de $50 millones está ubicado en la sección de la RCC 278 que modifica el presupuesto vigente. La pieza legislativa está dividida en dos, siendo la primera parte en que se desglosan los pagos a bonistas y acreedores de todo tipo.

PUBLICIDAD

Desde poco antes del mediodía de ayer, Méndez Núñez había anunciado que se oponía al texto de la medida, mientras hacía un llamado a toda su delegación a que votara en contra. En efecto, todos los representantes penepés presentes, incluyendo algunos que en el pasado han votado a favor de medidas de la mayoría popular, esta vez votaron en contra o se ausentaron.

Por ejemplo, Joel Franqui, José “Memo” González, Er Yazzer Morales, Ángel Morey, Jorge Navarro, Víctor Parés, Ángel Peña Ramírez, Gabriel Rodríguez Aguiló, Wilson Román, José “Pichy” Torres Zamora y José Pérez Cordero votaron a favor del proyecto que viabilizó el PDA. Torres Zamora estuvo ausente anoche, al igual que Wanda del Valle y Román.

Ayer, Méndez Núñez indicó que se oponía al texto de la medida por varias razones: supuestamente reducía una partida requerida para parear fondos federales en el contexto de obras de infraestructura y creaba un barril de $50 millones. En torno a este último tema, argumentó que ese dinero debía ser distribuido por la rama ejecutiva.

Marrero no hizo ese señalamiento en su carta a la Legislatura.

Hoy, Méndez Núñez reveló que el gobernador Pedro Pierluisi llegó a un compromiso con representantes de la Federación de Maestros para instar a los miembros de su delegación en la Cámara a votar en contra de la RCC 278. La Federación de Maestros forma parte del Frente Amplio para la Defensa de la Educación Pública (FADEP), organismo que ha retado el Plan de Ajuste de Deuda en el Tribunal de Apelaciones de Boston planteando que el acuerdo le pondría fin a su plan de pensiones definidas.

PUBLICIDAD

“También hay unas cooperativas que están impugnando el acuerdo y los jueces”, dijo Méndez Núñez al recordar que el Plan de Ajuste de Deuda también da al traste con el sistema de pensión definida de la judicatura. “La Federación (de Maestros) le pidió al gobernador que si eso (la RCC 278) llegaba a La Fortaleza no la firmara y el gobernador se comprometió en que sería así y de conversaciones que tuve con su equipo económico surge que el Gobernador pedía que la delegación le votara en contra”.

Hernández Montañez indicó que le hace sentido que Pierluisi le haga hecho un llamado a su delegación para que votaran en contra.

“El tema que paró el proceso nada tiene que ver con el fondo (de $50 millones). Es del debate de cómo apagar el fuego”, dijo Hernández Montañez al referirse a la presión que ha recibido PIerluisi de parte de los maestros. “Es una determinación política y tengo que respetar eso. El Gobernador está tragando agua y quiere buscar la manera... el Gobernador le consiguió los $1,000 mensuales a los maestros, pero entre los maestros hay una guerra sindical”.

Méndez Núñez, por su parte, dijo que le encomendó a su portavoz alterno, Gabriel Rodríguez Aguiló, coordinar algún tipo de reunión o de negociación con Hernández Montañez. El presidente cameral confirmó que hay interés del penepé en negociar, pero no entró en detalles y dijo que quiere conocer cuál es la postura de dicha delegación.

Hernández Montañez no contestó si cedería en su propuesta de crear el fondo de $50 millones.

“Lo ideal e que surja una resolución aprobada por la Cámara, pero si no surge y no se sientan a hablar con el Gobernador, no es malo que no se apruebe. Luego (de la votación) hablé con Tatito y vamos a sentarnos con el equipo económico del Gobernador y la delegación para trabajar la medida. Ese fue el acuerdo”, dijo Méndez Núñez.