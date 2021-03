El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, sostuvo hoy, domingo, que no será hasta finales de marzo o principios de abril que el caucus del Partido Popular Democrático (PPD) discuta la designación de Larry Seilhamer como secretario de Estado.

“Tengo asuntos internos más prioritarios que tienen que ver con la delegación y asuntos que tienen que ver con ética y que van a tomar tiempo, van a tomar mucho tiempo”, señaló el líder cameral tras ser abordado sobre el particular.

“En tres semanas reúno al caucus”, sostuvo Hernández Montañez sobre la designación que fue anunciada por el gobernador Pedro Pierluisi a principios de diciembre.

Durante el verano del 2019, tras la renuncia al cargo del gobernador Ricardo Rosselló, se destacó la importancia de la figura del secretario de Estado, quien es el primero en la línea de sucesión de la gobernación cuando ocurra una vacante en el cargo.

A su vez, Hernández Montañez no aseguró que Seilhamer tenga el camino libre para su confirmación en la Cámara. “Yo no sé qué se desprenda del debate del caucus... vamos a ver cuál es el feedback de los compañeros y acuérdate que yo no tengo reglas de caucus para este tipo de cosas”, mencionó Hernández Montañez.

Concluida la vista de confirmación del designado, celebrada el pasado 17 de febrero, el presidente de la comisión de Gobierno de la Cámara, Jesús Manuel Ortiz, dijo que “veía bastante encaminada” la designación del también exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP) que se ha destacado por ser una figura de consenso entre los miembros de diversas corrientes políticas.

El presidente de la Cámara explicó que en el caucus de esta semana discutirá varios asuntos internos de normas y reglas, así como el reclamo de la licenciada Eva Prados, quien fuera candidata a representante por el precinto 3 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), para que dicho cuerpo legislativo atienda su reclamo de una nueva elección.

Mientras, durante el caucus de la semana próxima atenderá el Código de Ética que les regirá. “En mi timeline eso lo que tengo y yo estoy planificado y son los temas que tengo en agenda y cuando llegue el momento lo voy a atender en el caucus”, expuso.