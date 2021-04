Haber perdido su escaño en las elecciones 2020, libraron a la exsenadora Evelyn Vázquez Nieves de un referido a la Comisión de Ética del Senado, a pesar de las sospechas de los fiscales especiales independientes (FEI) de que, su intervención en la repartición de ayudas a los damnificados por los terremotos de principios del año pasado, pudo provocar demora en la prestación de servicios.

La investigación a fondo realizada por los FEI Leticia Pabón Ortiz y Miguel Colón Ortiz descartó la comisión de delitos por parte de la exsenadora de Mayagüez. Sin embargo, la pesquisa recogió testimonios sobre su intervención en el proceso de repartición de ayudas. También que presuntamente se atribuyó el poder de dar instrucciones a empleados de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef).

“En vista de que la exsenadora Vázquez Nieves no resultó electa en los pasados comicios electorales, es inoficioso referirla a la Comisión de Ética del senado porque, al presente, carecen de jurisdicción”, señala la resolución emitida por los miembros del Panel del FEI Rubén Vélez Torres y su presidenta Nydia Cotto Vives. La exjuez Ygrí Rivera Sánchez se abstuvo en este caso.

Los fiscales entrevistaron a más de 20 testigos, según la resolución del panel que no aportaron prueba sobre violaciones a leyes de parte de Vázquez Nieves. No obstante, según la resolución del panel de exjueces, los fiscales consideran que “procedería referir a la exsenadora Evelyn Vázquez Nieves, por la conducta antiética que surge de la prueba recopilada en el proceso investigativo. Sin embargo, la OEG no tiene jurisdicción sobre esta en cuanto a la conducta que se le atribuye”.

Esas acciones presuntamente antiéticas son que su intervención pudo interrumpir o demorar la prestación de servicios y por impartir instrucciones a empleados de la Adsef para lo que no tenía autoridad en ley.

El Panel ordenó el archivo del caso contra Vázquez Nieves, así como también del subadministrador de la Adsef, José A. Galarza Vargas, y la Administradora de Servicios Operacionales María Teresa Zayas Gierbolini.