El presidente de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado, Albert Torres Berríos, manifestó su preocupación sobre la Orden Ejecutiva que se propone firmar el gobernador Pedro Pierluisi que ordenaría a la Guardia Nacional, a partir de la próxima semana, a realizar labores de recogido de neumáticos acumulados.

“Me consterna e indigna que el gobernador utilice a la Guardia Nacional para el recogido de los neumáticos cuando esta es una responsabilidad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y (de) la Autoridad de Desperdicios Sólidos, quienes, por años, han incumplido su responsabilidad. Peor aún, cuando se cobra por el depósito al cambiar o disponer de un neumático. ¿Qué hace el gobierno con este dinero, en qué cuenta está, no se supone se utilice para el recogido? Esto lo tiene que explicar el Gobernador y no ofrecer un paliativo para resolver el problema de almacenamiento. No estamos en contra de que se atienda el problema de inmediato, nuestra preocupación es porqué se llegó aquí y por qué las agencias responsables no se han ocupado. Hay que esperar a un nivel de crisis para actuar.”

Torres Berríos es senador por el Distrito de Guayama.

“Se le ha requerido por parte de nuestra Comisión de Recursos Naturales al Secretario de Recursos Naturales sobre el tema y las contestaciones han sido divagantes y poco precisas. Esta medida promovida por el Gobernador, pone un parcho al problema. ¿Qué pasará en dos meses cuando vuelva la acumulación? ¿La Guardia Nacional va a estar constantemente activada para resolver un problema que le corresponde a las agencias?”

Torres Berríos recordó que su comisión ha atendido la problemática de la acumulación de neumáticos a nivel de todo Puerto Rico y el cumplimiento con la Ley 41-2009, a través de una resolución. “Reiteramos que el Departamento de Hacienda tiene que ofrecer la información sobre el fondo del impuesto para el reciclaje. A la fecha de hoy, no han podido ni siquiera brindar los datos sobre cuánto dinero ha ingresado, cuánto ha sido desembolsado y el balance actual”, dijo.

“Es inconcebible que el Gobernador alegue que su medida de activar la Guardia Nacional para atender el problema es que los Alcaldes no han reaccionado positivamente para atender el recogido. Esto es un insulto para los Alcaldes; esto no es su responsabilidad. Señor Gobernador, no le siga imponiendo responsabilidades a los Alcaldes que le responde al Gobierno Central”, finalizó el Senador de primer turno.