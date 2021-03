En el mismo día en que residentes de las islas municipios se lanzaron al mar para protestar contra el pésimo servicio de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), líderes comunitarios de la Isla Nena mostraron su oposición a la contratación, que aseguraron se dio a sus espaldas, de la empresa HMS Ferries.

Las expresiones se compartieron durante el segundo día de vistas públicas para discutir el contrato otorgado a la compañía. Los alcaldes de ambas islas se ausentaron, al igual que ocurrió durante la primera vista en que se discutió el tema.

Hoy la vista pública se llevó a cabo en Ceiba.

“Este contrato en ningún momento se hizo para beneficiar las necesidades de los residentes. No nos da ninguna esperanza. Llevamos una vida gritando y es una pena que tengamos que estar gritando para que se atienda el principal problema que tenemos los residentes de las islas municipio”, manifestó Andrea Malavé Bonilla, integrante del Colectivo Somos Más que 100 x 35, organización que reúne a líderes comunitarios de Vieques.

Elda Guadalupe Carrasquillo y la abogada Pamela González Robinson, también del Colectivo, por su parte recriminaron la falta de transparencia y participación ciudadana en el proceso de evaluación y adjudicación del contrato a HMS Ferries, a pesar de que en múltiples ocasiones presentaron propuestas al gobierno para atender la situación de transportación marítima en las islas municipios.

“Nuestros reclamos cayeron en oídos sordos. No da el tiempo para enumerar todo lo que hemos hecho, marchas, vigilias, piquetes, reuniones, ‘twietazos’, comunicados de prensa, cartas, manifestaciones en el agua y en la calle, pero ninguno de ellos fue suficiente para frenar la intención de delegar en otros, sin la debida planificación, a toda prisa, a toda costa y, lo peor, a puerta cerrada, un servicio tan esencial para los viequenses y culebrenses”, expresó González Robinson.

Ambas, incluso, pusieron en duda que ATM pueda cumplir con lo requisitos pactados con HMS Ferries, por lo que coincidieron que hay una alta probabilidad de que se anule el contrato.

Por ejemplo, Guadalupe Carrasquillo señaló que ATM tiene que pagar $300,000 para que HMS Ferries tenga un nuevo sistema de boletería e implemente un nuevo sistema de pago a través de tarjetas.

“ATM es imposible que cumpla con todo lo que HMS le está pidiendo para que el contrato se dé a lugar”, dijo Guadalupe Carrasquillo al señalar que, como en le contrato de Luma Energy, también hay una cláusula mayor que le permite a la privatizadora salirse del acuerdo.

“Entendemos que ATM realmente no va a cumplir”, insistió.

González trabajo a colación que el contrato requiere que la ATM habilite el llamado muelle Mosquito y, por lo menos ella, desconoce que existan planos o estudios ambieantales para realizar esa labor de construcción.

“Se habla del traslado de Isabel Segunda a un espigón que construyó la marina de guerra de Estados Unidos para desembarcar municiones. No fue construido para pasajeros civiles ni para mover la carga que necesita Vieques. Está en manos de la ATM, no se sabe con qué dinero, hacer las reparaciones necesarias al espigón para que HMS atraque allí”, dijo González. “No es que nos estamos oponiendo. Hemos dicho que queremos un servicio más seguro y estable… pero por favor hagan las cosas bien. No improvisen y no nos tomen de lo que no somos”.

González también señaló que el gobierno no tiene el personal capacitado para supervisar el cumplimiento del contrato.

“La posibilidad de un incumplimiento de ATM con HSM son casi certeras. Es entregar las embarcaciones en perfecto estado, el equipo, las instalaciones, los contratos con los concesionarios y entregar las instalaciones sin gravámenes y cargas para el uso de HMS. Que me digan los nombres de las personas que se están comprometiendo en la ATM para cumplir y si no se cumplen van a dar paso a la terminación del contrato”, dijo. “Vamos a retroceder al punto de que no se sabe cómo van a administrar y no hay un plan B aquí”, agregó.

Según González, en una reunión con Omar Marrero, exdirector ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, ella preguntó si había un plan alterno. Él respondió que había que hablar con el “boss” (jefe), entiéndase, el entonces gobernador Ricardo Rosselló.

“Estamos en un limbo con que el contrato no se pueda cumplir tal y como ha sido negociado. Ya hemos perdido tiempo, recursos y el sufrimiento de compueblanos de Vieques y Culebra”, dijo González.

Las residentes de Vieques aseguraron que la situación de la transportación marítima podría solucionarse si se declara este como un servicio esencial para que la Junta de Supervisión Fiscal apruebe el presupuesto necesario para mantener un servicio de calidad, si se crea una comisión de residentes de ambas islas que participe en todos los asuntos relacionados al transporte y si se reestructura la ATM.

El presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, Javier Aponte Dalmau, quien es autor de la Resolución del Senado 31 que da paso a la investigación, reafirmó que el problema de la transportación marítima en las islas municipios ha sido uno de carácter presupuestario e instó al gobernador, Pedro Pierluisi, a detener el inicio de la contratación.

“El gobernador tiene que dejar sin efecto la fecha de comienzo de este contrato. Debe atender esta situación no para resolver durante los próximos meses en lo que finaliza el verano de forma negligente e irresponsable y dejarles permanentemente el problema a los residentes de Vieques y Culebra. Este es un servicio que debe declararse como uno esencial. Aquí lo que ha sucedido con la ATM es que nunca no se han separado los fondos suficientes para darle el mantenimiento necesario a las embarcaciones. Pero preferimos privatizar, patear la lata para que venga un ente privado a resolver el problema al Estado”, declaró Aponte Dalmau.

El senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, también cuestionó el afán de administraciones pasadas y presentes por privatizar los servicios públicos esenciales. “Se sigue impulsando una política de privatización que en nada beneficia al pueblo de Puerto Rico, que van a enriquecer a unas empresas que atacan los derechos de los trabajadores y que para nada garantizan los servicios que la gente necesita”, dijo.

Por su parte, María de Lourdes Santiago Ríos, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, indicó que ha sido una constante del gobierno actual el negar la participación ciudadana en procesos trascendentales para el País e insistió en que el contrato en cuestión fue aprobado de manera ilegal por lo que el mismo podría ser impugnado en los tribunales,

“Hemos vista como una constante la ausencia de participación ciudadana en estos procesos. Los viequenses y culebrenses tienen que ser parte de cualquier proceso para diseñar o reestructurar el transporte marítimo y fueron completamente excluidos de una negociación que, mi impresión es que tiene visos de ilegalidad porque se autorizó por una Junta constituida ilegalmente. Ese contrato es impugnable”, sentenció Santiago Ríos.

En la vista pública también depuso la doctora Betzaida Mackenzie, legisladora municipal de Vieques, quien leyó una corta ponencia en representación del alcalde, José Corcino y Lesly F. López, quien solicitó a la Comisión que evalúen el futuro de los empleados de la ATM una vez entre en vigor la contratación de HMS Ferries.