Los presidentes de los cuerpos legislativos, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y José Luis Dalamau Santiago reconocieron ayer que si algún ciudadano decide radicar en estos días alguna querella ética contra un legislador, los cuerpos legislativos tendrían que salir “corriendo” a aprobar sus respectivos Códigos de Ética, que no están creados.

De hecho, en la Cámara de Representantes no se ha creado la comisión. En el Senado, se designó a Gretchen Hau como su presidenta pero su comisión todavía no ha nombrado un grupo de ciudadanos que conformarían una especie de panel especial para evaluar preliminarmente cualquier querella.

Las dos Comisiones de Ética tuvieron las manos llenas el pasado cuatrienio, particularmente en Cámara, donde se vieron querellas contra Manuel Natal Albelo, José “Pichy” Torres Zamora, Ramón Luis Rodríguez, Jorge Navarro y Samuel Pagán, entre otros. En el Senado se atendieron querellas contra Abel Nazario y Miguel Romero Lugo.

El tema del Código de Ética tomó cierta relevancia adicional esta pasada semana cuando dos ciudadanos suscribieron un comunicado de prensa amenazando en radicarle una querella ética a la representante Mariana Nogales del Movimiento Victioria Ciudadana por supuesta conducta indebida durante una vista pública.

“Si hay una querella tengo que salir corriendo a aprobar el Código. No tendría estructura para cumplir con los términos y las normas”, dijo Hernández Montañez en entrevista con El Nuevo Día. “Pero la rapidez y la prisa no son buenas consejeras”, añadió.

El líder cameral atribuyó la falta de un Código de Ética a lo accidentada que fue la transición en la dirección de la Cámara. Dijo que ya inicio un proceso de discusión con sus asesores sobre el nuevo Código de Ética pero no quiso revelar posibles cambios.

Sí mencionó que compartirá el documento con los portavoces antes de aprobarlo.

“Tomará unas semanas”, dijo.

En entrevista por separado, Dalmau Santiago se limitó a indicar que el nuevo Código de Ética “está en evaluación”.

“Como recibí la transición un mes tarde, hay muchas cosas que están corriendo, pero no son finales. Por ejemplo, la composición de comisiones, la otorgación de oficinas. Hay senadores cuyas comisiones no tienen oficinas o las oficinas no tienen muebles o fue abandonada y tiene hongo. Esto es un proceso que pasa con el reglamento del Senado, los reglamentos de comisión. Hay comisiones que están presentando reglamentos”, dijo Dalmau Santiago.

“Si surgiera una querella mañana, pasado mañana estaría el código, pero eso pasa por un proceso de evaluación para entonces someterlo al cuerpo y aprobarlo, pues está en ese proceso”, argumentó al indicar que tiene a dos abogados trabajando en posibles cambios.