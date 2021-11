El nombre de Alejandro García Padilla no figura entre los documentos y facturas que LUMA Energy tuvo que entregar como resultado de una orden judicial a la Cámara de Representantes, pero el presidente de la Comisión de Energía del cuerpo legislativo, Luis Raúl Torres Cruz, dijo hoy que el exgobernador coordinó reuniones del principal ejecutivo del consorcio energético, Wayne Stensby, con el liderato popular durante el período eleccionario de 2020.

Torres Cruz indicó que los documentos, que la empresa reclamó como confidenciales y que denominó como los “LUMA Papers”, no revelan los nombres de los cabilderos ni de los abogados contratados por los bufetes de la compañía.

Las facturas, que el legislador compartió con periodistas en una mesa redonda en el Capitolio, revelan que entre agosto de 2020 a mayo de 2021, el bufete DLA Piper le cobró a LUMA la suma de $2,054,318.53. En los papeles, los nombres de los abogados aparecen tapados con tinta negra, “al amparo de la relación de abogado-cliente”.

Por su parte, García Padilla indicó, mediante declaraciones escritas, que nunca tuvo ni tiene contratos con LUMA Energy ni con su empresa matriz.

PUBLICIDAD

“No tengo, ni he tenido ningún contrato con LUMA ni con su empresa matriz para cabildear en su beneficio. Como he dicho repetidamente, en algún momento, se me preguntó si los representantes electos se debían reunir con la empresa que el PNP había seleccionado como privatizadora de la Autoridad de Energía Eléctrica, y mi respuesta era que obviamente sí. No hice acercamientos para que la empresa fuera aceptada, y todas mis expresiones públicas previas y posteriores a su selección han sido en contra de la privatización”, resaltó el exgobernador.

Entretanto, Torres Cruz dijo que el exgobernador Luis Fortuño tampoco figura en los documentos suministrados, pero sostuvo que Fortuño “trabajó con DLA Piper, bufete principal de LUMA”.

“El propio presidente de la Cámara (Rafael “Tatito” Hernández Montañez) dijo que Alejandro lo abordó para que se reuniera con Stensby”, indicó Torres Cruz.

El legislador popular anotó que García Padilla también coordinó una reunión en septiembre de 2020 de Stensby con el comité que nombró el entonces candidato a gobernador del Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Delgado Altieri, para que evaluara el contrato de LUMA.

“Quién hace el acercamiento al grupo de Charlie fue García Padilla. Alejandro le pidió una reunión para Stensby y la reunión se dio en la oficina de Alejandro”, sostuvo.

No obstante, el legislador agregó que el comité recomendó, sin embargo, que el contrato se cancelara.

“Si lo hizo gratis y no cobró lo tienen que explicar. Él pidió una reunión a unos legisladores para Stensby. No es ilegal que él haya hecho eso. Él está diciendo que fue un favor”, señaló Torres Cruz, al tiempo que dijo que no “hay ninguna factura” a nombre de García Padilla.

PUBLICIDAD

Entre los documentos se detallan varias reuniones de Stensby con el gobernador Pedro Pierluisi, después que asumió el cargo. También se desglosan reuniones del principal ejecutivo de LUMA con senadores y representantes, populares y penepés.

Torres Cruz hizo la salvedad de que los documentos sometidos hasta el momento por LUMA corresponden hasta mayo de 2021 y que no incluyen el período del primero de junio en adelante, cuando entró en vigor el contrato de la empresa para la transmisión y distribución de energía eléctrica.

“Nos dijeron que se iban a acabar los gastos alegres y lo que hemos visto es un despilfarro de fondos públicos”, sostuvo.

“Los gastos son de cuando estaban montando su negocio de junio de 2020 a mayo del 2021. Cuando no habían montado un poste y estaban cambiando el logo, ya eran gastos millonarios. Les pagaron hasta las mudanzas”, reclamó el presidente de la Comisión de Energía.

“Ellos lo que nos mandaban eran unas tablas englobadas y cuando empezamos a ver las facturas en detalle es que hemos encontrado que este es un escándalo con pagos de botellas de vino australiano, comidas de filete miñón, langosta y gastos de entretenimiento”, dijo Torres Cruz.

Una factura de un hotel en San Juan incluye una botella de vino de $90, precisó.

Dijo que “ellos (LUMA) sometían facturas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), que tenían que autorizar el pago. Detalló que hay facturas “hasta de Tylenol”.

PUBLICIDAD

El legislador indicó que el director ejecutivo de la APP, Fermín Fontánez, “va a tener que venir a rendir cuentas en unas vistas más adelante porque él dijo bajo juramento que ese detalle él no lo tenía, que lo tenía la AEE, la AEE dijo que se lo pidieran a LUMA y cuando LUMA se niega vamos al tribunal”.

Sobre el número de celadores que tiene LUMA en Puerto Rico, dijo que según los datos enviados “tienen un total de 497 celadores en esa categoría, 245 vinieron de la AEE, 160 vinieron de fuera de Puerto Rico y 92 fueron contratados aquí”.

“De esos 497, unos 202 tienen un año o menos de experiencia, 240 son aprendices, 273 son los que tienen más de 10 años de experiencia y esos incluye a los supervisores. Doy gracias a Dios que no nos cogió ni una tormenta tropical este verano, porque miren en manos de quiénes estamos”, expresó Torres Cruz.

Asimismo, apuntó que “los expertos”, entre los que mencionó a los exdirectores de la AEE, Juan Flores Alicea, Justo González, Josué Colón y Héctor Rosario, dicen que para que se pueda administrar el sistema en condiciones óptimas necesitan más de 1,200 celadores en funciones completas”. Añadió que la AEE llegó a tener hasta 1,800 celadores.

Incluso, puntualizó que en el “Gap Assestment” LUMA dice que necesitan 1,200 para operar todo el sistema de transmisión y distribución, pero reconocen que solo tienen 497.

“No tienen, porque no los han podido contratar o no los encuentran. Dejaron perder a 500 a 600 celadores de la Autoridad que eran los que tenían de 15 años para arriba de experiencia”, opinó el legislador del PPD, aunque reconoció que LUMA le está pagando más a los celadores que lo que les pagaba la AEE.

PUBLICIDAD

“Un celador 4 cobraba $26 la hora y ahora, por lo que vimos, LUMA les está pagando 30 a 35 pesos la hora”, detalló Torres Cruz.