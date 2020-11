El representante popular Luis Raúl Torres reveló hoy al mediodía que está “inclinado” a votar por Jesús Manuel Ortiz como presidente de la Cámara de Representantes.

Torres, de hecho, insistió en que no ha desistido de aspirar a la posición de vicepresidente del cuerpo legislativo. El viernes, en una elección que describió como irregular, 15 integrantes de la proyectada delegación popular eligieron a Lydia Méndez a la segunda vicepresidencia y a José “Conny" Varela a la vicepresidencia del cuerpo.

Torres participó el viernes en una conferencia legislativa citada por el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Delgado Altieri, de manera virtual. Sin embargo, tan pronto se dio el primer careo entre Rafael “Tatito” Hernández Montañez y Delgado Altieri, el presidente del PPD abandonó la reunión junto a un grupo de legisladores electores y una joven que cargaba con la computadora que servía de conexión para Torres.

Luego de la salida de estas personas, Hernández Montañez se quedó solo con su grupo y, en vez de solicitar una votación por lista de cada posición en juego, solo preguntó si se postulaban más personas por cargo y al no surgir más nombres, fueron electos Ángel Matos (portavoz), Roberto Rivera Ruiz De Porras (portavoz alterno), Méndez y Varela.

¿Sigue apoyando a Hernández Montañez?, se le preguntó a Torres.

“No”, contestó.

¿Por qué no?, se le insistió.

“Por la forma en que manejaron eso. No tuvieron la consideración con los compañeros que todavía estamos en el escrutinio o que estábamos en posición de perder los escaños”, dijo Torres, al recordar que finalizó el conteo de votos de la noche del evento fuera del margen requerido para ir a recuento.

Lo mismos no ocurrió con Jesús Santa y con Jessie Cortés.

“Le había pedido a él (Hernández Montañez), que no hicieran la votación y como no hubo esa consideración, ahora me siento como agente libre y por votar por quién mejor entiendo puede presidir el PPD como presidente de la Cámara”, dijo.

¿Votaría por Jesús Manuel Ortiz?, se le preguntó.

“Estoy inclinado a votar por Jesús”, contestó.