El representante del Partido Popular Democrático Luis Vega Ramos le exigió hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que retire un proyecto de administración incluido en la sesión extraordinaria que, según denunció, pone en manos privadas los activos de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).

“El pueblo de Puerto Rico no puede permitir eso, particularmente en el momento que estamos necesitando WIPR para que sea una alternativa a la educación pública en esta pandemia… Por eso, le exijo a la gobernadora que enmiende la sesión extraordinaria para que se retire este proyecto y permita que entre todos podamos buscar una solución adecuada para que, manteniendo la autonomía, sus propósitos y sus procesos internos, pueda servirle al pueblo”, expresó el legislador en conferencia de prensa.

El proyecto del Senado 1640 - en la Cámara el 2564- ordena la creación de una organización sin fines de lucro, la cual se conocerá como la Corporación para la Difusión Pública, así como de una Junta de Directores independiente, cuyos miembros serían nombrados por el gobierno. El establecimiento de un ente rector permitiría "una verdadera autonomía operacional y funcional”, según reza la exposición de motivos de la medida.

Vega Ramos sostuvo que el esquema detallado en la medida es muy similar al que se utilizó para crear la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, también conocida como DMO, una entidad privada sin fines de lucro que opera con fondos públicos. “A esa entidad sin fines de lucro, creada por ley, el gobierno nombró una Junta de Directores que acabaron siendo amigos, parientes y donantes de la administración actual. A esa entidad sin fines de lucro, creada por ley, le asignaron $25 millones en fondos públicos y destruyeron a la Compañía de Turismo, pues eso es exactamente lo mismo que está en este proyecto”, expuso Vega Ramos.

De acuerdo con la medida, la transferencia de fondos permitirá que la entidad adopte estrategias para modificar, revisar o eliminar prácticas que afecten la calidad de los servicios. Mientras, la designación de un ente rector busca otorgarle a la Corporación eficiencias a través de la continuidad y evitando "la intromisión de influencia político-partidista).

“Van a tener totales poderes sobre los activos que se le transfieren a esta corporación alegadamente sin fines de lucro, esto en detrimento de los intereses del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo Vega Ramos.

La Junta de Supervisión Fiscal ha ordenado, en virtud de la Ley PROMESA y del Plan Fiscal Certificado, que se transfieran los activos de WIPR a una organización sin fines de lucro

Vega Ramos insistió en que estos momentos se debería estar discutiendo cómo a través de una alianza con el Departamento de Educación se le puede transferir a la WIPR los fondos necesarios para que continúe siendo una herramienta educativa para los estudiantes del sistema púbico en medio de la pandemia. “Con todo el desastre que hay en el Departamento de Educación, donde las computadoras no han llegado, donde los módulos no han llegado, donde no hay internet en sitios remotos del país, una de las opciones a corto, mediano y largo plazo para poder seguir transmitiendo la enseñanza es, precisamente, la función muy limitada que está haciendo WIPR y que podría hacerla con mucha mayor fuerza”, señaló.

Dijo que a través del Cares Act, la agencia podría transferirle a la WIPR entre $4 a $5 millones que es lo que necesita para garantizar el año fiscal en curso.

Daniel del Valle, del Colegio de Actores, sostuvo que se oponen al traslado de los activos, valorados en los más de $15 millones, y advirtieron que la medida no establece ninguna garantía de trabajo para las cerca de 120 personas que laboran en el taller. “Creemos que el proyecto pone en riesgo el taller de trabajo de la clase artística, los beneficios adquiridos que ya tienen los empleados de WIPR y, obviamente, el patrimonio de los activos”, expuso.

Mientras, Frank Berríos, delegado general de la Unión General de Trabajadores (UGT) recabó en el rechazo a la medida, así como a la forma en que se ha atendido la medida en la Legislatura. “Todo ha sido tras bastidores y a espalda del pueblo de Puerto Rico y sus empleados”, puntualizó.