El designado secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, dijo estar dispuesto a favorecer enmiendas cuyo efecto sea prospectivo a la Ley de Individuo Inversionista (Ley 22-2012), estatuto que ha estado bajo fuego desde hace varios meses, pero particularmente durante la pasada semana luego que un beneficiado del estatuto, Salil A. Zaveri, matara a un perro el fin de semana pasada en un campo de golf en Río Grande.

“El DDEC (Departamento de Desarrollo Económico y Comercio) tiene en su agenda mirar esos decretos de Ley 22 y atemperarlos a un concepto de inversión y productividad para el país”, dijo Cidre esta manana en una vista pública conjunta de las comisiones de Senado y Cámara de Representantes.

“Tienes que generar actividad económica para recuperar el dinero de otra forma”, insistió.

De hecho, en entrevista con El Nuevo Día, Cidre dijo favorecer un proyecto de ley del representante del Partido Nuevo Progresista Jorge Navarro que añade la causal de convicción de delito grave a las razones por la cual se puede cancelar uno de estos decretos.

En entrevistas por separado, los presidentes de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara de Representantes, Juan Zaragoza y Jesús Santa, respectivamente, igualmente favorecieron el proyecto, aunque Santa expresó preocupación sobre la capacidad que pueda tener el Estado para cancelar uno de estos decretos.

Por un lado, Cidre indicó que se han aprobado 4,306 decretos al amparo de la Ley 22-2012, originalmente creada para inyectar capital al país. Críticos de la ley han señalado que ha convertido a Puerto Rico en un paraíso fiscal y que solo sirve para que millonarios lleguen a Puerto Rico a inflar el mercado de bienes raíces y se beneficien de no pagar ciertos impuestos federales a cambio de vivir mitad del año en la isla y sin el requerimiento de crear empleos.

No obstante, uno de cada tres sí ha iniciado negocios, según un estudio del 2019 de la firma Estudios Técnicos.

Según un estudio publicado en el 2017, hasta ese año la Ley 22-2012, que está bajo la mirilla del Servicios de Rentas Internas, le había costado al fisco $29 millones.

El tema de la Ley 22-2012 fue traído a discusión hoy por el representante Santa.

“Hay inquietud en el país, quizás porque no hay la información, de variar drásticamente la ley, de hacerle cambios y se trae a colación la situación desafortunada que salió en las primeras páginas y en la prensa”, dijo Santa al referirse al caso de Zaveri.

“Dar un incentivo no es malo. Reto a los que están en contra que me digan un país que no se den incentivos. El pecado es que no se logre su objetivo y para saber si se logra o no hay que tener algún tipo de dato sobre si se ha logrado ese objetivo… hace falta cambios”, comentó Cidre sin entrar en detalles.

Cuando Santa insistió en su pregunta sobre los resultados de una ley que este año cumple 11 años de creada, Cidre recordó que hay un informe publicado en el portal cibernético del DDEC. No obstante, ese informe no se actualiza automáticamente, según admitió.

La Ley 22-2012 consigna una serie de escenarios en que se podrían cancelar decretos otorgados. No obstante, el Gobierno, aunque se tratara de una causal de fraude, que el beneficiado no cumpla con las obligaciones de la ley o con su responsabilidad contributiva, no tiene herramientas para recuperar los beneficios ya otorgados.

“No tenemos las herramientas para cobrar para atrás lo que dimos”, dijo Cidre.

Recientemente, el exsecretario del DDEC Alberto Bacó compartió con este diario ejemplos de varias empresas creadas por individuos que se han beneficiado de la Ley 22-2012.

“Y es prudente aclarar que son dos leyes (en discusión) como la Ley 20-2012 y la Ley 22-2012, que pertenecen a la Ley 60-2019 (Código de Incentivos). Las mezclan y la Ley 20 es una ley extraordinaria, fomenta la exportación y hay mucho negocio utilizándola para exportar a todo el mundo”, dijo Cidre al recortar que hay individuos que se benefician de ambos estatutos.

Cidre insistió en que el DDEC tiene que llevar “al próximo paso” la aplicación de la ley, pero acto seguido subrayó que, si hay algo que ahuyenta la inversión es “el incumplimiento de contratos”, en obvia referencia a que los decretos otorgados y no deben ser modificados.

“Prospectivamente tenemos que sentarnos a mirar, conocer la esencia del inversionista que puede invertir. Si es a recibir créditos y intereses o dividendos o si es para traer dinero e invertir. No es comprar una casa”, señaló. “El DDEC está enfocado en traer incentivos y utilizar incentivos de valor, los que enriquecen”.

Zaragoza ha indicado que celebraría vista públicas sobre el tema, en parte atendiendo un proyecto de ley de la senadora María de Lourdes Santiago que busca derogar la Ley 20 y la Ley 22.