El coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, denunció esta mañana que la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes no le ha permitido a la legisladora Mariana Nogales Molinelli enmendar su informe financiero para incluir información adicional que omitió en dichos documentos.

Inmediatamente, el presidente de la Comisión de Ética, Ángel Matos García, indicó que no tiene ante su consideración un trámite de ese tipo y que, de todas formas, esa modificación se tiene que hacer ante la Oficina de Ética Gubernamental.

Nogales Molinelli reconoció, luego de que se hiciera la información pública, que no incluyó en su informe financiero los puestos que ocupó en organizaciones sin fines de lucro, así como en la corporación Ocean Front Villa en la que aparece como oficial, lo que adjudicó a un “descuido” e “inadvertencia”.

Natal figura en este caso como portavoz oficial de la representante.

PUBLICIDAD

El director de la OEG ha dicho que el formulario de la dependencia es claro y no está sujeto a interpretaciones.

“Hace más de mes y medio la representante solicitó la intervención de la Comisión de Ética, hizo disponible la documentación del informe financiero”, dijo Natal al señalar que el periodo dentro de la OEG para enmendar el documento electrónicamente concluyó.

“Ante la negativa de poder enmendar el informe (en la OEG), es en la Cámara donde lo puede hacer y la Cámara no ha hecho nada en cuanto ese particular”, dijo Natal. “La posición oficial de MVC es que la representante Mariana Nogales inmediatamente se sometió ante la jurisdicción de la Comisión de Ética porque no tiene absolutamente nada que esconder e hizo público su informe financiero”.

Sin embargo, Matos García aseguró que no tiene una petición a esos fines.

“Ante la Comisión de Ética no tengo una petición de enmienda a ningún informe de la compañera Nogales. En relación a la OEG, para tu enmendar tienes que pedir, mediante carta a esa oficina una petición y una vez se te aprueba, tienes 15 días y no sé si ha hecho esa súplica”, dijo Matos García. El representante popular recordó que la representante de primer turno ha dicho públicamente que ha intentado hacerlo en la OEG y no se le ha permitido.

“La Cámara ni la Comisión de Ética ni la Secretaría tiene formularios de informes financieros”, insistió.

Natal, por su parte, insistió en que en la Cámara hay un mecanismo para que sus integrantes puedan enmendar en el cuerpo legislativo sus informes financieros si se recibe de la OEG lo que se conoce como un hallazgo, que básicamente es un señalamiento sobre el que la Cámara debe indagar. Sin embargo, en una carta firmada por el secretario de la Cámara, Javier Gómez, a los Representantes, detalla el proceso a seguir en la OEG.

PUBLICIDAD

Según Natal, no existe un procedimiento en la Cámara Baja en casos como el de Nogales Molinelli, cuyo informe fue remitido por la OEG a la Cámara sin hallazgo alguno.

“Cuando Mariana se percata que había información que quería complementar, llama a la OEG le dicen adelante, pero luego le comunican que no puede modificar el informe porque ella es uno de los que no tiene hallazgos”, sostuvo Natal.

Ayer, precisamente, el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, reveló que la OEG había enviado un “referido” al organismo que preside, pero no entró en mayores detalles. Por “referido”, un término incluido en la Ley de Ética Gubernamental, realmente se trata de una notificación que hace la dependencia a la Cámara señalando que Nogales Molinelli había enmendado su informe financiero en la Comisión de Ética cuando, según la OEG, eso no es posible ya que solo puede ser enmendado electrónicamente y esa herramienta está desactivada en el portal que utilizan los Representantes.

“La OEG, en un intento de seguir creando la impresión de cosas donde no las hay, ahora hablan de referidos que no existen”, dijo Natal.

Sobre ese particular, Matos García se limitó a indicar que hoy Nogales Molinelli recibirá información sobre ese nuevo “referido”. También recibirá una carta de la Comisión de Ética con una nueva solicitud de documentos. La moción para preparar la carta fue aprobada unánimemente.

Nogales Molinelli juramentó el 2 de enero a su cargo como Representante por Acumulación y tenía 90 días para presentar su primer informe financiero. Sin embargo, supo El Nuevo Día, presentó por error el 1 de abril un informe de solvencia económica. Cuando la OEG se percata le ta un tiempo adicional para presentar su informe financiero y así lo hizo el 7 de junio.

PUBLICIDAD

El documento fue firmado el 9 de agosto por Héctor Bladuel Rivera, director auxiliar del Área de Informes Financieros de la OEG y fue remitido a la Cámara el 3 de septiembre.

Existe una discrepancia entre el verdadero alcance que tiene la OEG sobre los informes financieros de los legisladores. La ley de Ética señala que la OEG “recibirá y evaluará los informes, dentro de los 90 días siguientes a su presentación, para constatar que la información esté completa”. Al tratarse del primero informe que rendía Nogales Molinelli, era imposible compararlo con uno previo.

Sin embargo, Natal alega que la OEG tiene mucho más poder que eso.

“Pasan juicio sobre la información y van a buscar información, llaman a las agencias de gobierno, buscan en el CRIM si sale alguna propiedad y buscan en el Departamento de Transportación y Obras Públicas”, dijo. “Y remitieron un informe sin hallazgos”, dijo referencia al informe de su correligionaria.

“Si hubiesen hecho la auditoría... la omisión de Mariana es no poner que es una oficial de una entidad sin fines de lucro y que es una oficial en una corporación. Todo eso es información pública. Si encontraban eso, le daban 15 días para cambiarlo”, sostuvo.