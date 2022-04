La senadora independentista María de Lourdes Santiago compareció este pasado martes al Departamento de Justicia para prestar testimonio como parte de la pesquisa que realiza la dependencia sobre el senador popular Albert Torres Berríos.

Santiago fue la autora del informe que recogió la postura de la minoría en la Comisión de Ética cuando este organismo disciplinario investigó al legislador de primer turno el año pasado, luego de que una exempleada lo denunciara por malos tratos y solicitudes de dinero en la oficina legislativa.

El Nuevo Día ya ha reportado que entre tres y cuatro exempleados de Torres Berríos han sido entrevistados.

Que se sepa, Santiago ha sido la única senadora en ser entrevistada. Henry Neumann, Ana Irma Rivera Lassén y José Vargas Vidot, quienes también suscribieron el informe de minoría, no han sido citados por el fiscal Enrique Rodríguez Álamo, según confirmaron a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Fueron preguntas generales sobre el proceso y se interesaron en el tema de los destaques y cómo funcionan”, indicó Santiago, al precisar también que el personal de Justicia mostró interés igualmente en posibles actos que constituyan violaciones a la Ley para prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico (Ley 90-2020). El senador por Guayama llegó a tener seis destaques entre su oficina legislativa y las comisiones que presidió y, entre estos empleados, figuró Alba González Rivera, la mujer que lo denunció por acoso.

El fiscal también cuestionó a Santiago por qué no se aceptaron los testimonios -algunos no juramentos y otros supuestamente presentados fuera de tiempo- de otros exempleados de Torres Berríos que también denunciaron acoso laboral y solicitudes de dinero.

“Me parece que hay interés en cubrir todos los elementos del caso y me parece que están siendo diligentes’, dio Santiago.

La senadora pipiola, quien fue entrevistada por hora y media, también relató a Rodríguez Álamo cómo en la Comisión de Ética se mantuvo fuera del ojo de sus integrantes un expediente importante en la pesquisa.

“Algo que mencioné en el informe de minoría es que en la Comisión (de Ética) se mantenía un expediente administrativo al cual no tuvimos acceso los integrantes. Ahí estaban las cartas de recursos humanos aprobando los destaques, a carta del director de recursos humanos (del Senado) reubicando a la agrónoma (González Rivera) como medida protectora y la carta del Secretario del Senado notificándole al Senador que estaba siendo investigando. Para mí eso era importante porque eran documentos que permitían trazar una línea de tiempo que lleva a reconstruir los actos que requieren la Ley de Acoso”, indicó Santiago.

PUBLICIDAD

La legisladora descubrió la existencia del expediente cuando al final del proceso investigativo se lo mostraron en la Comisión de Ética junto al otro expediente que ella siempre utilizaba para revisar los documentos del caso.

Fue a través del informe de minoría redactado por Santiago que se supo que Torres Berríos se refirió como “la gallinita” a un sobre con $200 en efectivo que él solicitó al esposo de González Rivera.

Los firmantes del informe de minoría concluyeron que Torres Berríos violó múltiples leyes y que el castigo adecuado en su caso debía incluir un voto de censura, que se le retirara la presidencia de comisiones, una multa de $5,000, ordenar la conclusión de una investigación administrativa que quedó inconclusa y referir el expediente al Departamento de Justicia.

En cambio, la mayoría de los senadores optó por un voto de censura y una reprimenda.

El Nuevo Día publicó el 14 de septiembre del año pasado las múltiples denuncias -todas anónimas- realizadas por exempleados de Torres Berríos en su oficina legislativa y también colaboradores suyos durante la campaña primaristas. Todos coincidían en la costumbre del legislador de solicitar dinero a sus empleados y colaboradores, utilizar lenguaje soez, permitir la práctica a otros empleados y hacer constantes alusiones que él es quien manda.

“Es nuestra apreciación que la actuación del senador Torres Berríos al requerir que su empleada le entregara en el Capitolio aportaciones económicas que él le ha solicitado al esposo de ella constituye una infracción a la Sección 5 (F) del Código de Ética del Senado”, lee el informe de minoría.

El informe de minoría tambíen concluyó que la Comisión de Ética, dirigida interinamente por la senadora popular Marially González falló al concluir que no se constituyó un patrón de acoso laboral en las oficinas bajo la dirección de Torres Berríos, al no reconocer que el legislaor intervino indebidamente con la denunciante, al no reconocer que violó Ley para prohibir el acoso laboral (Ley 90-2020), al concluir que Torres Berríos desconocía que se le requirieron aportaciones económicas a sus empleados y al negarse a incluir en el informe final alegaciones de testigos que pudieron haber corroborado las denuncias de González Rivera.