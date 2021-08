La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, advirtió que los dos proyectos de ley que presentara a principios de julio el gobernador Pedro Pierluisi para atender la situación del plan de retiro del gobierno podrían enfrentar las mismas fallas que la Ley de Retiro Digno.

Esta ley forma parte de un litigio en el Tribunal Federal, luego de que la JSF demandara al gobierno en un intento de que no se ponga en vigor el estatuto. Pierluisi, aunque firmó la legislación, es el primero en reconocer que viola el Plan Fiscal.

En una carta del 2 de agosto dirigida a Pierluisi, a los presidentes legislativos y al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, Jaresko sostiene que el ente fiscal entiende que los proyectos fueron radicados en respuesta a pleito legal por la Ley de Retiro Digno.

“Basándome en la revisión preliminar de la JSF, muchas de las preocupaciones establecidas en el litigio parece ser aplicable a los proyectos. No obstante, la JSF continuará revisando los proyectos, su potencial impacto fiscal y si son consistentes con el Plan Fiscal del Gobierno del 2021″, indicó.

PUBLICIDAD

“La JSF comparte con el gobierno el deseo de proteger a los servidores públicos de reducciones innecesarias de sus pensiones y, como sabe, continúa en discusiones con el gobierno, tan reciente como el 29 de julio con el señor Marrero-, en un esfuerzo para discutir caminos viables para cualquier reforma de pensiones. La AAFAF prometió proveer, entre otras cosas, un impacto más completo del impacto económico del PC 886. La JSF espera por esa información y solicita que sea provista lo antes posible”, agregó Jareskó.

El Proyecto de la Cámara 886 busca proteger las pensiones de empleados públicos que lleven más de 30 años trabajando en el gobierno de Puerto Rico, y que entraron al servicio público antes del año 2000 con la expectativa de una pensión definida.

La propuesta “Ley para Garantizar el Derecho a una Pensión Justa” deroga la Ley de Retiro Digno, reitera la política pública de no más recortes a las pensiones de los empleados públicos, y expone que los empleados que hayan ingresado al Sistema de Pensiones conforme a la Ley 447 de 1951 y a la Ley Núm. 1 del 1990, tendrán el derecho al pago de una pensión equivalente al 50% de su salario cuando se retiren del servicio público. La medida establece que esas pensiones se continuarían pagando a través del mecanismo de “pay as you go” establecido en la Ley 106-2017. Aproximadamente 38,000 servidores públicos se beneficiarían de esta medida.

“Esta medida atiende a todos esos servidores públicos que entraron antes del 2000 con las expectativas de una pensión justa y razonable, pues les brinda una compensación de un 50 por ciento de su sueldo. El costo estimado es de poco más de $2 mil millones a lo largo de los próximos 20 años, unos $100 millones anuales. Esto es una cantidad sostenible a base de las proyecciones de recaudo que espera el gobierno, por lo que se puede solventar”, expresó Pierluisi en un comunicado de prensa a principios de julio.

PUBLICIDAD

El Proyecto de la Cámara 887, conocido como la Ley de Cero Recorte a las Pensiones, establece como política pública del gobierno que no se reducirán las pensiones por medio del Plan de Ajuste de la Deuda propuesto por la Junta ante el Tribunal. Por el contrario, propone a la JSF que, en lugar de tratar las obligaciones de pensiones dentro del marco del Plan de Ajuste, se aborden a través del proceso presupuestario, o sea el sistema “pay as you go” y el plan fiscal establecido por el Título II de la Ley Promesa.

A esos fines, se propone enmendar la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para establecer que el pago de las pensiones públicas tendrá prioridad sobre otros desembolsos de fondos públicos cuando los recursos disponibles no sean suficientes para las asignaciones presupuestadas de ese año.

La organización Construyamos un Nuevo Acuerdo ha solicitado a Pierluisi que retire las medidas al argumentar que la Ley de Retiro Digno ya crea un mecanismo para proteger y financiar las pensiones presentes y futuras.