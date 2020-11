Néstor Alonso Vega, el representante que la semana pasada fuera acusado criminalmente por un presunto esquema de kickbacks en su oficina legislativo, renunció esta tarde a su escaño legislativo de manera inmediata e irrevocable.

El Nuevo Día obtuvo copia de la carta en que indica que “ante los que se han discutido públicamente, en los que hay una investigación federal en mi contra, he tomado esta difícil decisión por el bienestar del cuerpo legislativo al que me he honrado pertenecer".

Alonso Vega fue blanco de presión del gobernador elector, Pedro Pierluisi y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, quien le advirtió que si no dimitía hoy se enfrentaría a un proceso de expulsión.

El legislador novoprogresista fue arrestado tras ser acusado por un gran jurado federal, que lo señaló de nueve cargos entre los que figura “kickbacks”, un tipo de soborno por el cual también se acusó a los exlegisladores Nelson del Valle y María Milagros Charbonier.

De acuerdo con el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, Alonso Vega se habría apropiado de $40,000 provenientes de un esquema en el que supuestamente infló el salario de un empleado de su oficina cameral, identificado como “persona A”, a unos $80,000. El empleado dejó de trabajar con el representante en julio.

La investigación contra el legislador inició en agosto de 2020 por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).