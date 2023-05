El representante Orlando Aponte Rosario dijo este martes que su esposa retiró la orden de protección que había solicitado en su contra tras alegar ser víctima de un patrón de maltrato físico y emocional por parte del legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Aponte Rosario anticipó que, aunque en estos momentos no hay un caso de divorcio pendiente, se propone a presentar una solicitud a tales efectos. “En el día de ayer mi abogada (Mayra López Mulero) me hizo saber que mi esposa se retractó de su solicitud de orden de protección y que el tribunal acogió su petición y la dejó sin efecto, razón por la cual no hay ningún caso relacionado a violencia doméstica en mi contra”, confirmó.

El representante rechazó “las alegaciones más serias”, en referencia al maltrato físico y emocional que le imputó su esposa al presentar la querella. Dijo que ayer se comunicó con sus hijos, con quienes no podía tener comunicación como resultado de la orden de protección que pesaba en su contra.

Sostuvo que no ha contemplado renunciar a su cargo como legislador por el PPD.

A preguntas de qué garantías tiene el pueblo de que su esposa haya sido presionada para retirar la orden, Aponte Rosario sostuvo que el tribunal, antes de dejar sin efecto una orden de protección, tiene que confirmar que la presunta víctima no ha sido presionada. “En este caso surge de la resolución que fue así que fue una decisión totalmente libre, totalmente voluntaria y sin ningún tipo de coacción. De hecho, yo puedo garantizar que ni yo, ni nadie que conozca ha tenido comunicación con ella desde el momento en que fuimos notificados que ella había solicitado una orden de protección. Sería ilegal, irregular...”, señaló.

Las expresiones de Aponte Rosario surgieron tras participar de una reunión en le sede del Partido Popular Democrático (PPD), en Puerta de Tierra, donde la delegación de la Pava en la Cámara de Representantes escuchó al legislador en relación a la orden de protección que solicitó en su contra su aún esposa, quien alegó un patrón de maltrato físico y emocional, así como que algunos de estos incidentes ocurrieron frente a dos menores de tres y seis años.

“Les agradezco que estén acá. Creo que es justo que yo llegue hasta aquí a contestar las preguntas de los compañeros. Voy a ser transparente, a hablarle con la verdad y cuando salga les puedo contestar más preguntas”, dijo a los medios de comunicación presente antes de llegar al cónclave.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, había anticipado que el caucus no tomaría ninguna determinación respecto al futuro de Aponte Rosario. “Estamos realizando la reunión que se había pautado para la semana pasada para que el compañero le rinda cuentas al caucus, explique. Aquí no va a haber una determinación de caucus, aquí no va a haber una expresión formal”, expuso.

La reunión estaba pautada originalmente para la semana pasada, pero tuvo que ser pospuesta tras el fallecimiento del representante popular José Aníbal Díaz Collazo.

“Lo idóneo, lo prudente hubiera sido que el compañero nos hubiera notificado a todos nosotros que había una situación que se iba a ventilar, que estaba comenzando un proceso en los tribunales y que nosotros no nos enteráramos, ni formalmente como Cámara ni como delegación mediante los medios noticiosos, así que hoy estamos corrigiendo eso”, señaló Hernández Montañez previo a la reunión.

Tras hacerse públicos los señalamientos contra el legislador, el presidente de la Cámara presentó una queja contra Aponte Rosario ante la Comisión de Ética y lo relevó de las presidencias de la Comisión de lo Jurídico y de la Comisión Conjunta de Evaluación del Código Penal.

Fue el pasado 13 de abril que la jueza Lorraine Biaggi Trigo, de la Sala Municipal del Tribunal de Primera Instancia de Toa Baja, emitió una orden de protección ex parte contra Aponte Rosario a solicitud de su esposa por un supuesto incidente de violencia doméstica. Además suspendió las relaciones paterno filiales de Aponte Rosario y ordenó que la custodia de los menores permaneciera bajo la parte peticionaria.

La vista del próximo 22 de mayo -donde el tribunal tomaría conocimiento de los planteamientos tanto de la parte peticionaria como el peticionado- también quedó sin efecto.

Continúan análisis

La Comisión de Ética determinó, este martes, continuar con el proceso ante su consideración en contra de Aponte Rosario, informó su presidente, el representante Ángel Matos.

“En votación unánime hemos tomado la determinación de convertir la queja en querella. el compañero será nontificado hoy y tiene diez días para complementar la respuesta que nos sometió de la queja del presidente Hernández Montañez”, detalló Matos al indicar que habían nueve miembros del organismo presente.

La decisión se tomó antes que Aponte Rosario informara al país que su esposa había retirado la orden de protección que había solicitado en su contra. Al hacer el anuncio, el representante se había expresado confiado en que el organismo legislativo procedería a archivar la queja. “Me parece que lo que procede es dejarle saber esa información importante a la Comisión para que ellos determinen lo que procede. A mí me parece que procedería el archivo de la queja, de la misma manera que se archivó la solicitud que había presentado ex parte mi esposa”, señaló.

Matos anticipó, sin embargo, que este argumento podría ser traído por el legislador en el término de diez días que tiene para repsonder a la decisión de la Comisión. “La Comisión de Ética no tiene un procedimiento de archivo como en los tribunales”, expuso.

“Quienes juzgan la conducta en la Cámara de Representantes, en primera instancia, es la Comisión de Ética; y cumpliendo con el debido proceso de ley al compañero y con nuestra responsabilidades ante una querella, tomaremos en su momento las decisiones correspondientes”, dijo, por su parte, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez.

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, le recordó a Aponte Rosario que la queja estaba basada en dos aspectos: que el representante no notificó al Cuerpo que enfrentaba un caso en los tribunales y en la orden de protección peticionada por la parte afectada. “No solamente vamos a mirar si se desestimó o no se desestimó (la orden de protección). Hay un testimonio vertido y para mí es bien importante eso, máxime cuando ya en la Cámara existe un precedente de un legislador que pasó por el mismo proceso y fue expulsado”, dijo en referencia al caso que enfrentó -en el 2018- el ex representante Ramón Rodríguez Ruiz.

También queda pendiente si Aponte Rosario volvería a presidir las presidencias de la Comisión de lo Jurídico y de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal, cargos de los que fue removida por el líder cameral.