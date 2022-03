El gobernador Pedro Pierluisi emitió un veto expreso hoy a la medida legislativa que enmienda sustancialmente el estado de derecho laboral en el sector privado.

La razón para adelantar el veto, el que anunció se haría mañana, fue para que la Cámara de Representantes recibiera hoy mismo el veto.

“Luego de estudiar y analizar la versión del P. de la C. 3 que nos ha sido remitida para la firma, me veo impedido de firmarla. Mediante comunicaciones el 31 de octubre, 1 de diciembre de 2021, y el 5 de enero de 2022, les manifesté la necesidad de buscar el consenso para poder refrendar el Proyecto. Manifesté áreas de la legislación propuesta en las que estaba de acuerdo y expresé que, de la medida ser llevada a votación en el Senado, tal y como fue aprobada por la Cámara, no podría contar con mi aval. Aun cuando la Cámara de Representantes logró consenso el proyecto de ley no fue revisado, por lo que todavía contiene lenguaje perjudicial para los derechos de los trabajadores”, sostuvo el gobernador en comunicado de prensa.

“Reitero mi compromiso con mejorar las leyes laborales en beneficio de la clase trabajadora. Tengo la mejor intención de firmar una medida que sea de consenso y que pueda contar con un lenguaje correcto en beneficio de nuestra fuerza laboral”, expresó.

Más temprano, el primer ejecutivo indicó que el lunes, agregó, presentará una medida que recogería el proyecto enviado por la Legislatura con algunos acuerdos ya alcanzados con la Cámara de Representantes y que han sido dialogados con el liderato popular del Senado, dijo su presidente José Luis Dalmau Santiago.

“Estoy ante la encrucijada de tener ante mí y esto va a ser mañana un proyecto defectuoso que no puedo firmar porque no cumple su propósito. Si me fuerzan a hacerlo, lo veto en inmediatamente el lunes presento un proyecto con las enmiendas acordadas”, dijo Pierluisi.

El primer ejecutivo hizo el anuncio durante la convención de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, específicamente durante una sesión de preguntas y respuestas. Más temprano en la actividad, el presidente del Senado insistió en que reglamentariamente no puede convocar al cuerpo legislativo antes del lunes para cumplir con el plazo de reconsiderar la medida, paso que tomó ayer la Cámara de Representantes.

Pierluisi tiene hasta mañana para actuar sobre la medida.

“No es correcto. El presidente del Senado puede adelantar la sesión para hoy. Lo que hace falta es voluntad. Que deje el cuento”, dijo Pierluisi al descartar la alternativa de convertir en ley la medida bajo el entendido de que otro proyecto con enmiendas para subsanar cualquier error sea aprobado con celeridad.

“¿No tiene una hora para trabajar?”, se preguntó Pierluisi al referirse a Dalmau Santiago, quien esta misma semana presidió el proceso legislativo en que se rechazaron dos nombramientos del Ejecutivo: Roberto Rodríguez Casilllas a una silla en el Tribunal Supremo y el de Enrique Volckers Nin, como director del Puerto Rico Innovation and Technology Service.

El martes, Pierluisi envió a los presidentes legislativos una carta detallando sus objeciones a la medida y señalando también una serie de errores de redacción. Como resultado de esa carta, ya en la Cámara se llegaron a acuerdo en dos puntos neurálgicos: la Cámara cedió a pagar a tiempo y medio en cuanto a la preocupación que tenía el Gobierno sobre la paga doble en exceso de 10 horas trabajadas como parte de un acuerdo de flexi-time.

La paga doble en ese escenario fue propuesta por el Senado.

En cuanto a la paga doble para estudiantes trabajando en su día de descanso, se llegó a un acuerdo que irá en una de dos vías: el pequeño y mediano comerciante, tal y como está definido por ley, no tendrá que cumplir con esa disposición o se establecerá un mínimo de horas trabajadas en el resto de la jornada semanal para que ese estudiante pueda cobrar doble en su día de descanso.

También se acordó entre la Cámara y La Fortaleza un asunto no contemplado en la carta de Pierluisi: los empleados que trabajen menos de 115 horas al mes y al menos 20 horas a la semana acumularán .25 días de vacaciones y .50 días de enfermedad al mes.

Por un lado, Dalmau Santiago indicó a la prensa esta mañana que reglamentariamente no puede convocar a una sesión del Senado e ir sobre la voluntad del pleno, que decidió este martes recesar hasta el lunes.

“No quisiera pensar que hay un pretexto de vetar la medida y usar el Senado como excusa”, dijo Dalmau Santiago. “Es una excusa para vetar la medida mañana”.

El líder senatorial ha argumentado que ya hay un precedente con el Proyecto del Senado 288, que fue “salvado” cuando el cuerpo legislativo solicitó la reconsideración de la medida un día antes de que se venciera el plazo para que fuera vetada. Pierluisi validó ese reclamo del Senado y no vetó la medida, a pesar de que la Cámara no había actuado.

Pierluisi ha dicho que le resulta imposible firmar el proyecto como está y ofreció tres ejemplos de leyes que firmó: Ley 1-2021, Ley 41-2021 y Ley 4-2022 con el compromiso de que la Legislatura le haría cambios y esto no ocurrió. El primer ejecutivo no precisó si envió los proyectos de enmienda.

“No voy a permitir que suceda lo mismo”, dijo Pierluisi. “No es una cuestión de confianza, es que, aunque sea algo que no haya intención, no debo estar firmando una ley que sea defectuosa”, agregó al explicar que solicitó la reconsideración del proyecto el martes “porque llegó unos días antes”.

El gobernador manifestó a periodistas que hay un “consenso” sobre los defectos de la medida y cómo afectan a largo plazo a los trabajadores.

“Ya hay unas enmiendas prácticamente acordadas. El presidente habla del reglamento y que no puede convocar. Eso no es lo que tiene que hacer, es adelantar la sesión que tiene pautada para el martes (lunes) para hoy y eso se hace constantemente”, sostuvo.