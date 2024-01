Pierluisi veta proyecto que prohibía el discrimen laboral por llevar tatuajes, “piercings” o el pelo teñido

El gobernador Pedro Pierluisi vetó 32 medidas legislativas, entre ellas, el Proyecto de la Cámara 1270 , que prohibía el discrimen en el empleo público y privado contra personas con tatuajes, perforaciones corporales (”piercings”) y el pelo teñido de colores no tradicionales .

De inmediato, uno de los autores de la pieza, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez , se expresó insatisfecho con la determinación del Ejecutivo y no descartó traer el tema nuevamente ante la consideración de la Asamblea Legislativa.

“Luego de recibir el apoyo, pero sobre todo, los testimonios de los empleados públicos, policías y organizaciones que defienden los derechos de este sector de la población, hicimos el esfuerzo de insistir… pero este veto no significa que no volveremos, en un futuro, a insistir en este tema” , indicó Márquez.

Al impartir el veto, el gobernador argumentó que -aunque coincide en que no existe relación alguna entre la eficiencia de una persona vis a vis sus tatuajes o perforaciones-, la medida “extiende injustificadamente” al sector público la aplicación de la Ley contra el discrimen en el empleo (Ley 100 de 1959) y contiene “lenguaje ambiguo respecto a las facultades de los patronos en cuanto al manejo del personal con tatuajes, perforaciones corporales y cabellos teñidos”.

Planteó, además, que el proyecto de ley está fundamentado en premisas que, a su juicio, no están respaldadas por hechos y estadísticas, y “no incluye excepciones que son necesarias para el respeto adecuado a un derecho de esta naturaleza” .

Frente a la postura del mandatario, Márquez dijo no comprender que plantee “que se están extendiendo asuntos de la Ley 100 a los empleados públicos, cuando es la ley que establece el principio general de las prohibiciones de discrimen en el ámbito privado”. “Lo que estamos haciendo es creando una nueva categoría y no extendiendo la ley. Es un subterfugio para no apoyar el proyecto de ley”, aseveró.