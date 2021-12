El portavoz alterno penepé en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, radicó una medida legislativa que crearía una tasa preferencial contributiva aplicable sobre la contribución sobre ingresos exclusiva para exresidentes de Puerto Rico que hayan abandonado el país y regresen para reincorporarse al mercado laboral.

La tasa preferencial aplicaría sobre los primeros $48,000 devengados anualmente y la misma tendría una duración de cinco años. La pieza legislativa, que todavía no ha recibido número, no ha sido consultada con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y tampoco cuenta con un estimado de impacto fiscal.

“Es una herramienta para promover que los puertorriqueños regresen a trabajar y para que los empleadores en Puerto Rico tengan mano de obra disponible. Hay salarios bajos en Puerto Rico, pero con el aumento al salario mínimo, estamos viendo empresas pagando $14 a $16 la hora y necesitan empleados. Si le estamos dando tasas preferenciales a multimillonarios para que inviertan y tasas preferenciales a médicos para que se queden en el país, para los trabajadores también podemos legislar”, dijo Rodríguez Aguiló en entrevista con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

El representante por el Distrito que comprende los pueblos de Manatí, Ciales, Florida y Barceloneta explicó que busca combinar los beneficios de la ley que promueve la mudanza de inversionistas a Puerto Rico y la ley que le confiere una tasa preferencial a los médicos.

El legislador indicó que discutió la medida como el secretario de Hacienda, Francisco Parés y dijo que el funcionario la vio con “buenos ojos”. Si bien el proyecto, que no ha sido discutido con el gobernador Pedro Pierluisi, establece que la tasa preferencial sería decidida por el titular de Hacienda, Rodríguez Aguiló indicó que sería incorporada durante la discusión en la Legislatura. A preguntas, manifestó que hablará con el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez, para que le dé vistas públicas.

También indicó que su intención es que un trabajador se pueda beneficiar tanto del proyecto con la tasa preferencial como de la ley que amplía el Crédito por Trabajo. Esta última iniciativa, que tendría un impacto de $800 millones en la economía, beneficia a trabajadores que ganen hasta $44,000 al año.

El proyecto dispone que cualificarán residentes en Puerto Rico que se hayan mudado al extranjero específicamente en “busca de empleo” y regresen a Puerto Rico, “demostrando que ha establecido su residencia en Puerto Rico, que se ha incorporado a la fuerza laboral en Puerto Rico y que aporte como parte del sector producto de desarrollo de la economía a largo plazo”.

Tal y como está redactada la medida, no aplicaría a residentes de Puerto Rico que se hayan mudado por motivos que no hayan sido la búsqueda de un empleo. No obstante, Rodríguez Aguiló anticipó que el proyecto sufriría cambios.

Rechazó que debilite la medida el no haber incluido la tasa preferencial al señalar que precisamente quiere evitar “los ataques” a la pieza legislativa antes de que se lleve a discusión.

“Pero en el proceso legislativo la vamos a incluir”, dijo.