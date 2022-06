El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, indicó que el proyecto del Senado con el que se contemplan hacer cambios prospectivos al estado de derecho que rige los decretos de inversionistas residentes no tiene posibilidades en la Cámara.

El Proyecto del Senado 684 es una iniciativa de su contraparte popular Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz y es avalada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

En esencia, la medida elimina el trato preferencial de contribuciones cero sobre ganancias de capital y sobre ingresos producto de dividendos e intereses y también crea un fondo especial conocido como el Fondo para la Capitalización de PYMES, UPR e Iniciativas de Vivienda Asequible que se nutrirá de las contribuciones a ser pagadas por intereses y dividendos.

También incluye un nuevo lenguaje a ser aplicado al Código de Incentivos sobre la necesidad de realizar lo que se conoce como una “inversión elegible” para cualificar para un decreto. Se definen como inversiones elegibles, por ejemplo, una inversión de al menos $1 millón cada 10 años para la compra de maquinaria y equipo, planta física, capital de trabajo o la creación de empleos.

No cualificará como inversión elegible la compra de una casa.

“En la Cámara eso no va a pasar y te lo digo desde ahora. Tal y como está planteado en el proyecto, no va a tener espacio en la Cámara”, indicó Santa Rodríguez a El Nuevo Día.

Este diario ha solicitado una reacción a Zaragoza.

La pieza legislativa choca con un proyecto de la delegación popular en la Cámara que, en síntesis, propone dejar como está el trato a los inversionistas residentes, pero extiende sus beneficios a cualquier residente en Puerto Rico. El impacto de la propuesta, según el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, es de unos $50 millones.

La pieza legislativa también crea un mecanismo de fiscalización adicional de estos decretos en el DDEC.

Santa Rodríguez cuestionó la lógica de que se busque que inversionistas residentes tengan que aportar más a la economía.

“¿Por qué tienen que pagar un poco más o un poco menos?”, se preguntó. ¿Porque cuatro gatos dicen que tienen que pagar más? ¿Qué lógica me dice que puedo exprimir más esa china? Es como cuando hablaban de imponerle un impuesto de 10% a las empresas foráneas, pero es que tú no legislas así. No he visto un estudio que me diga que legislar esto va a lograr que esta gente se mantenga en Puerto Rico y aporten más”.