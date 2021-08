Ante la proliferación de páginas en las redes sociales solicitando ayuda económica para diversas causas, que en ocasiones involucran entidades sin fines de lucro no registradas en el Departamento de Estado, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Yazzer Morales Diaz, anunció la radicación de una resolución dirigida a investigar el asunto, así como posibles esquemas de fraude y establecer parámetros para evitar esta conducta.

“Las organizaciones sin fines de lucro realizan una gran obra a favor del pueblo y cuentan con todo nuestro apoyo. Lamentablemente una serie de personas sin escrúpulos han estado usando la práctica de promocionar alegadas ‘fundaciones’ en las redes sociales y hacer solicitud de fondos a través de la aplicación de ATH Móvil. Estas alegadas fundaciones no están registradas en el Departamento de Estado, lo que demuestra la intención de usar eso como vehículo para el lucro de esos individuos”, comentó Morales Diaz.

Según el representante por el Distrito 9 de Toa Alta y Bayamón, durante los últimos años ha aumentado la presencia en portales como Facebook y Twitter de alegadas organizaciones sin fines de lucro, así como supuestos pedidos para causas benéficas únicas, sin que algunas de estas puedan ser validadas.

“En algunas ocasiones se observan páginas que piden dinero por ATH Móvil para causas, pero no sabemos si las mismas son válidas o no. La gente tiene el derecho de saber. Quizás una alternativa sea que en esos perfiles se coloque el número de registro del Departamento de Estado. Otra puede ser una campaña por los medios de comunicación para establecer la diferencia entre entidades sin fines de lucro legítimas y aquellas que no lo son y solo son utilizadas para buscar dinero”, sostuvo.

“Esto es un asunto importante, no se puede usar un frente para mercadear fundaciones u organizaciones sin fines de lucro que no existen para el beneficio personal. Vamos a dialogar con la oficialidad del Negociado de la Policía de Puerto Rico, así como personal del Departamento de Justicia, Departamento de Estado y la Asociación de Bancos de Puerto Rico, entre otros, para indagar sobre esta práctica y ver las alternativas que tenemos para procesar a las personas que cometen estos actos”, agregó el legislador novoprogresista.