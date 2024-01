Radican legislación para dejar libre de interpretaciones el presupuesto operacional de la UPR

La “Ley para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico” ( Ley 53 de 2021 ) consigna en $500 millones el presupuesto que el sistema universitario recibe del Fondo General. No obstante, durante los años fiscales 2023 y 2024, la interpretación que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le ha dado al estatuto tuvo como resultado que se redujera a $441 millones el dinero para cubrir sus costos operacionales.

“Como representantes del pueblo, vamos a continuar defendiendo la UPR, que es la universidad del Estado, la universidad que forma profesionales… no podemos desmantelar ni permitir que se desmantele la universidad. No entiendo cuál es el propósito de la Junta, porque no es la primera vez. Ya chantajearon una vez a la universidad con relación al retiro por unos míseros $20 millones”, señaló, entretanto, Ramos.