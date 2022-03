En momentos en que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha puesto en duda que logre cumplir con la política energética del país en lo que concierne a la generación con fuentes renovables, el representante penepé Víctor Parés Otero presentó una medida con que busca que para el año 2032 el 70% de la energía en el país provenga de dicho mecanismos.

Según explicó Parés Otero en un comunicado de prensa, la pieza legislativa obligaría a la AEE a alcanzar el 40% en energía renovable para el 2025, de acuerdo con los parámetros de la Ley 17-2019, mejor conocida como la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico. Para el 2030, la meta es del 60% y, dos años más tarde, el 70%.

La Ley 17-2019 dispone que el 20% se tiene que alcanzar antes de que finalice este año, cuando la AEE solo puede cumplir con el 4%. El proyecto de Parés Otero acelera la meta del 60% al 2030, cuando ahora se alcanzaría a más tardar el 2040 y también acelera el 70%, que sería en el 2032, cuando la ley coloca la fecha límite del 100% en el 2050.

La medida crea el “Plan Estratégico para un Puerto Rico Verde 2032″, estableciendo nuevas métricas de cumplimiento, así como severas penalidades de no alcanzar las mismas.

“Queremos lograr un Puerto Rico verdaderamente verde, y para eso hemos establecido un programa (que), aunque ambicioso, se puede cumplir. El proyecto de ley que estaremos presentado en los próximos días establece que, en un período de 10 años, para el 2032, el 70% por ciento de toda generación tiene que provenir de fuentes de energía renovable como es el caso de la energía eólica, solar (y/o) biomasa, que se define como la utilización de la vegetación y el gas natural renovable, combustible generado mediante la degradación de materia orgánica, entre otros”, señaló el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“En el proyecto de ley estamos aumentando las multas que el Negociado de Energía de Puerto Rico le impondría a la AEE por no cumplir con las métricas. Por ejemplo, si la AEE no cumple con el estándar del 40% en el 2025 tendría que pagar $60,000 diarios al Negociado por concepto de violación de la ley. Después del 2026, la cantidad subiría a $90,000. La AEE tiene que cumplir, eso no es opcional”, añadió el legislador.

Ese dinero vendría del bolsillo de los consumidores.

El Negociado de Energía estará a cargo de inspeccionar y certificar el cumplimiento o incumplimiento, así como de imponer multas. Los recaudos por concepto de las multas irán a un Fondo Especial para Financiar Proyectos Verdes, al igual que financiar la contratación de inspectores de cumplimiento.

Además, el representante anunció la radicación de una Resolución Conjunta para que la AEE certifique, en un período no mayor a los 10 días, el estatus real de los proyectos de energía renovable y que por ciento espera alcanzar para el 2023.

“Como ustedes saben, la guerra iniciada por la Federación Rusa, en contra de Ucrania ha tenido múltiples efectos y uno de ellos es el vertiginoso aumento en el costo del barril de petróleo. Hoy, según el Índice de Petróleo de los Estados Unidos, el costo del barril se sitúa en $118.11, un aumento de $8.00 desde el viernes. De acuerdo con estimados, se pronostica que el barril subirá hasta $140.00 dentro de 10 días. Los efectos de la guerra en la generación de electricidad en Puerto Rico no se pueden medir todavía, pero es obvio que los costos de generar la misma subirán y mucho. Por eso tenemos que acelerar el cambio”, explicó Parés Otero.

El funcionario resaltó que el petróleo genera el 47.4% de la electricidad en Puerto Rico, seguido por el 33% generado por gas.

“Los puertorriqueños pagan poco más del doble que los ciudadanos de los estados de la unión por la misma cantidad de energía. Pagamos, en promedio, unos $1,500 millones anuales en la compra, solamente de combustible fósil, y eso sube muchas veces como consecuencia de cambios en el mercado”, enfatizó Parés Otero.

El representante indicó que un estudio realizado en 2016 por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, estableció que con infraestructura adecuada y un costo anual que no supera los $300 millones, el 75% de las residencias en Puerto Rico podrían ser energizadas por el sol.

Por su parte, el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, reconoció públicamente que la corporación pública no está en posición de cumplir con la política pública energética plasmada en la Ley 17-2019.

Actualmente, solo el 4% al 5% de la energía en el país es producida con fuentes renovables y Colón dijo la semana pasada en una vista pública en el Senado que se podría alcanzar solo el 10% en los próximos dos a tres años si entran en función una serie de proyectos de energía renovable que están en negociaciones y que inyectarían 3,750 megavatios. No obstante, esos 3,750 megavatios de energía renovable no son equivalentes uno a uno con energía producida con combustibles fósiles.

“Los esfuerzos de la AEE y el Negociado de Energía van dirigidos a que estas metas impuestas por la ley de política energética se puedan alcanzar en su totalidad o estar bien cerca de la meta”, dijo Colón. “Entiendo que de la manera en que están distribuidas las metas en la ley, tiene que revisarse. Queremos transicionar hacia energía renovable de manera tal que no se afecte el servicio al cliente y tampoco en costos. Como está la política pública, decir que de aquí a tres años habrá 40% de producción por energía renovable… no lo veo viable”, dijo Colón.