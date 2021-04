El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, confirmó hoy que el caucus popular, unánimemente, acordó el pasado lunes condicionar la confirmación del nombramiento de Manuel Torres Nieves como Contralor de Puerto Rico a que se posponga por seis meses la entrada en vigor del contrato de LUMA Energy por seis meses.

Ambos cuerpos legislativos ya han aprobado una Resolución Conjunta que ordena la posposición de ese contrato hasta enero para que pueda ser enmendado.

“El gobernador (Pedro Pierluisi) se va a enterar por este medio, porque no he tenido la oportunidad de decirle, que el caucus tomó la determinación de que no va a atender (el nombramiento de Torres Nieves)”, señaló Hernández Montañez en una conferencia de prensa sobre otro tema. “Evalúe (Pierluisi) el informe que hará el compañero Luis Raúl (Torres) y y realice las enmiendas.... el día que lo haga, al otro día le nombramos (confirmamos) el Contralor”,

“Ese contrato tiene grandes retos. Que lo posponga”, insistió.

Hernández Montañez también recordó que la Cámara ya ha condicionado la confirmación del nombramiento de Larry Seilhamer como secretario de Estado a que se aprueben ciertas enmiendas al Código Electoral.

El martes, El Nuevo Día publicó que el caucus popular acordó añadir dos proyectos de ley que deberán ser firmados por Pierluisi a la lista de condiciones para aprobar el nombramiento de Seilhamer.

Las piezas legislativas son los proyectos de la Cámara 500 y 427. Ambas faltan por ser atendidas en la Comisión de Hacienda del Senado.

Esta mañana, Hernández Montañez no hizo alusión a dichos proyectos.

Ya El Nuevo Día había adelantado que se condicionaba la aprobación del nombramiento de Torres Nieves hasta que Pierluisi aceptara ciertas enmiendas al contrato de LUMA Energy.

El Proyecto de la Cámara 500, entre otras cosas, busca garantizarle a la Legislatura su participación en futuros planes fiscales. Actualmente, la Legislatura juega un papel de espectador en el proceso, según los populares.

El proyecto enmienda la Ley 2-2017 para que el quinto día laborable de cada mes la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), con asistencia de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el Departamento de Hacienda, presente a la Legislatura un informe que detalle las transferencias o traspasos de fondos efectuadas entre agencias, dependencias o instrumentalidades del gobierno.

El informe deberá, además, detallar la agencia que origina y la agencia a la que se destina cualquier transferencia de fondos y una explicación de las razones para la transacción. El proyecto le reconoce a la Legislatura el poder de objetar estas transferencias.

Asimismo, el Proyecto de la Cámara 500 enmienda la llamada Ley del Nuevo Gobierno para que la Legislatura tenga participación en la confección de planes de reorganización de entidades gubernamentales.

De otro lado, el Proyecto de la Cámara 427 revierte el efecto de la Ley 173-2020, que obligó a la Legislatura a repartir el dinero proveniente del Fondo de Mejoras Municipales de manera equitativa, cuando en el pasado la Legislatura pudo discriminar para beneficiar ciertas comunidades desventajadas.