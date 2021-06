El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, le solicitó a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, una reunión de emergencia para atender las discrepancias surgidas con el Senado en torno a la resolución del presupuesto.

En una misiva enviada ayer, Hernández Montañez también le solicitó a Jaresko que se extienda la fecha límite para aprobar el presupuesto hasta el 23 de junio. La fecha original fijada por el ente fiscal era el 18 del mismo mes.

“Nuestra meta en común era aprobar un presupuesto, en cumplimiento y certificable y en un plazo responsable y es por esto que la Cámara de Representantes aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 144 el 12 de junio. Se esperaba que el Senado aprobara una versión sustancialmente similar el 17 de junio para que la Cámara concurriera con cualquier cambio y presentara una versión final hoy (ayer)”, sostuvo Hernández Montañez. “Ayer (el jueves), sin embargo, el Senado aprobó una versión diferente que incumple, en un intento de asegurar votos de múltiples delegaciones”.

PUBLICIDAD

Hernández Montañez le indicó a Jaresko –ya lo había dicho ayer en la Cámara- que los cambios introducidos por el Senado “son claramente inconsistentes” con el Plan fiscal 2021-2022 y con las prioridades del cuerpo legislativo que dirige. Debido a esto, la Cámara Baja optó por no concurrir con las enmiendas del Senado y ya se han conformado los comités de conferencia para dirimir las diferencias.

Los cuerpos legislativos vuelven a sesionar el lunes.

Por prioridades de la Cámara, Hernández Montañez se refiere a la eliminación de lenguaje restrictivo que él impulsó y que le hubiera dado el poder a la Legislatura de vetar o aprobar ciertos movimientos dentro del presupuesto impulsados por el Ejecutivo. El líder cameral sostiene que los incrementos en las partidas del Senado, la Cámara y la Oficina de Servicios Legislativos incluidos por la Cámara Alta chocan con la intención de la JSF de recortar el presupuesto legislativo. Además, El Nuevo Día supo que hay dudas en la Cámara sobre si un nuevo fondo creado por el Senado de $44 millones para los municipios igualmente podría chocar con el Plan Fiscal, documento con el que el organismo que controla las finanzas del país les recorta esa misma cifra a los municipios en el Fondo de Equiparación.

Dalmau Santiago alega que el cambio al presupuesto legislativo no choca con el Plan Fiscal ya que no burla el tope impuesto por la JSF al presupuesto total de la Legislatura. De otra parte, ha reconocido que eliminó el lenguaje restrictivo de la Cámara debido a que con ese texto el gobernador Pedro Pierluisi no firmaría el presupuesto. Igualmente, admitió que la creación del fondo de $44 millones no fue consultado con la JSF.

PUBLICIDAD

“Entiendo que lo mejor sería acordar una reunión entre usted, el presidente del Senado y este servidor lo antes posible para discutir las enmiendas del Senado a la RCC 144, si coinciden con el Plan Fiscal y la posición de la JSF en cuanto a la postura de la Cámaras sobre la RCC 144”, sostuvo Hernández Montañez en su carta a Jaresko.

Por ejemplo, la Cámara decidió asignar $15 millones para un aumento salarial a los oficiales correccionales y ese cambió no fue discutido con la JSF.

Esta mañana Hernández Montañez indicó que no podía emitir declaraciones y que cualquier comentario sobre el presupuesto lo haría mañana.

Ayer, los presidentes de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara, Juan Zaragoza y Jesús Santa Rodríguez, respectivamente, se reunieron para discutir los cambios introducidos por el Senado a la resolución del presupuesto.

“Los cambios que se hicieron hay que hablarlos con la JSF y el Senado no habló con la JSF. Ahora hay que convencerlos”, dijo Santa Rodríguez a El Nuevo Día. “Ahora Juan (Zaragoza) y yo tenemos que sentarnos con la JSF para asegurarnos que los cambios cumplan con el Plan Fiscal”.

El Nuevo Día supo que una manera de zanjar las diferencias entre el Senado y la Cámara de Representantes es que se acuerde un lenguaje restrictivo menos severo hacia el Ejecutivo y su capacidad de hacer movimientos de presupuesto. El texto de la Cámara impedía que se hicieran movimientos de presupuesto dentro de las agencias o entre agencias y se podría llegar a un acuerdo para que solamente los movimientos entre dependencias requieran la autorización legislativa.

PUBLICIDAD

La Cámara sí mantendría una postura firme en torno al lenguaje que restringe el uso de una serie de fondos, incluyendo el Fondo de Emergencia y lo condiciona a una autorización legislativa.

“La Reserva de Emergencia no tiene la intención de ser utilizada para mitigar emergencias relacionadas a ineficiencias operacionales”, lee parte del texto eliminado por el Senado.

La Cámara también quiere asegurarse de que se consigne la prohibición en el presupuesto a que se le asignen fondos a la delegación congresional recientemente electa.